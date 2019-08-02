Экономика

Новости

Счетная палата оценила ущерб от пожаров в Сибири

Ущерб от лесных пожаров за январь – июль 2019 г. составляет 2,4 млрд руб., следует из информации, опубликованной на странице Счетной палаты в Facebook. За это время в стране произошло более 7600 пожаров, посчитали аудиторы. По данным Счетной палаты, расходы государства на охрану лесов от пожаров оказались почти в три раза больше ущерба, который составил 6,6 млрд руб. Однако ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования мероприятий по защите лесов.

Также Счетная палата указала и на то, что в регионах нет необходимой техники для борьбы с пожарами, а подразделения наземной и авиационной охраны не укомплектованы.

Более половины пожаров – 52% – произошли по вине человека. Почти четверть — из-за распространения огня на соседние территории, около 20% — за-за гроз.

В оперативной сводке «Авиалесохраны» на 2 августа говорится, что в России пожарные тушили 160 лесных пожаров, которые охватили огнем более 120 000 га. Еще 315 лесных пожаров общей площадью более 3 млн га находилось в труднодоступных районах, их тушение не велось. По сравнению с 1 августа их число и общая площадь увеличились. Они находятся под наблюдением пожарных.

Масштабные пожары охватили сибирские леса с начала июля. Президент Владимир Путин поручил направить силы военных на борьбу с огнем. Премьер Дмитрий Медведев обязал СКР проверить, могли ли пожары быть устроены намеренно для сокрытия незаконной заготовки древесины.