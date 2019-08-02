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Счетная палата оценила ущерб от пожаров в Сибири

Ведомости
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Ущерб от лесных пожаров за январь – июль 2019 г. составляет 2,4 млрд руб., следует из информации, опубликованной на странице Счетной палаты в Facebook. За это время в стране произошло более 7600 пожаров, посчитали аудиторы. По данным Счетной палаты, расходы государства на охрану лесов от пожаров оказались почти в три раза больше ущерба, который составил 6,6 млрд руб. Однако ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования мероприятий по защите лесов.

Также Счетная палата указала и на то, что в регионах нет необходимой техники для борьбы с пожарами, а подразделения наземной и авиационной охраны не укомплектованы.

Более половины пожаров – 52% – произошли по вине человека. Почти четверть — из-за распространения огня на соседние территории, около 20% — за-за гроз.

В оперативной сводке «Авиалесохраны» на 2 августа говорится, что в России пожарные тушили 160 лесных пожаров, которые охватили огнем более 120 000 га. Еще 315 лесных пожаров общей площадью более 3 млн га находилось в труднодоступных районах, их тушение не велось. По сравнению с 1 августа их число и общая площадь увеличились. Они находятся под наблюдением пожарных.

Масштабные пожары охватили сибирские леса с начала июля. Президент Владимир Путин поручил направить силы военных на борьбу с огнем. Премьер Дмитрий Медведев обязал СКР проверить, могли ли пожары быть устроены намеренно для сокрытия незаконной заготовки древесины.

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Политика
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Столтенберг считает возможным новое соглашение с Россией по контролю над вооружением

Ведомости
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает возможным заключение нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает CNN.

По его словам, никто не может гарантировать заключение такого соглашения. «Но я уверен в том, что этого можно будет достичь опять. Отчасти потому, что это удалось во времена холодной войны, когда между США и СССР были по-настоящему плохие отношения», — сказал он в эфире телеканала. По его словам, заключение такого соглашения выгодно для всех сторон. Со временем Россия поймет, что гонка вооружений опасна, и в ее интересах участвовать в переговорах с США, Китаем и другими странами.

Ранее США заявили о выходе из ДРСМД. В ответ Москва объявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на Вашингтон.

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Финансы
Новости

«Финвижн» Аветисяна предъявила претензии Baring Vostok на 12,5 млрд рублей

Ведомости
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Компания «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна направила кипрской Evison, через которую Baring Vostok контролирует 41,6% банка «Восточный», досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убытков, пишет РБК. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

Отправление претензии подтвердил представитель «Финвижн»: «Для возмещения убытка, причиненного компании «Финвижн» со стороны Evison в результате вывода активов путем выдачи заранее невозвратных кредитов непосредственно перед объединением банков своим аффилированным структурам, а также фальсификации отчетности, замаскированной недобросовестными менеджерами фонда под «технический сбой»,«Финвижн» намерена обратиться в российский суд». По словам представителя «Финвижн», Evison грубо нарушила акционерное соглашение, перенеся коммерческий спор из Лондона в Россию.

В претензии обращается внимание на то, что Baring Vostok и Аветисян при объединении банков «Восточный» и «Юниаструм» договорились, что его деятельность будет вестись «на разумных коммерческих принципах получения прибыли». По мнению «Финвижн», Evison со своей стороны несколько раз нарушала это соглашение.

В Baring Vostok досудебную претензию «Ведомостям» назвали «ничем не обоснованной», а требования о возмещении – безосновательными. «Месяц назад «Финвижн» в одностороннем порядке объявила акционерное соглашение расторгнутым, а теперь подает ничем не обоснованную досудебную претензию, дословно повторяющую их иск в Лондонском суде, со ссылкой на это соглашение», – отметил представитель фонда. По его словам, целью таких действий является получение обманным способом 100% акций банка «Восточный» и отвлечение внимания от многомиллиардного вывода средств из «Юниаструма».

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владела 52% банка «Восточный») исполнить опцион и продать 9,99% акций банка компании «Финвижн холдингс», которой принадлежало 32% акций «Восточного». Спор по иску Evision Holdings параллельно рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok считает, что Аветисян перед объединением банков вывел из «Юниаструма» часть активов. По этой причине Evison Holdings отказывается исполнять опцион. 17 июня Лондонский суд признал за «Финвижн холдингс» право продолжать судебное разбирательство в России.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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Политика
Новости

Путин упростил получение права на временное проживание в России

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит иностранцам получение права на временное проживание в России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новый закон вводит практику предоставления бессрочного вида на жительство в России. До сих пор он выдавался на срок не более пяти лет.

Также закон сокращает срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание – с полугода до четырех месяцев. Иностранные граждане, которые родились в России или состоят в браках с россиянами, беженцы, приезжающие в страну по программе переселения соотечественников, смогут получить разрешение на временное проживание без учета квоты.

Отдельные категории иностранных граждан для получения вида на жительство смогут обойтись без разрешения на временное проживание. Это те, кто родился на территории РСФСР, имел гражданство СССР, депортирован из Крымской автономной советской социалистической республики, а также их родственники по прямой линии. В этот перечень вошли и дети, которые родились в России и были усыновлены иностранцами, а также носители русского языка, успешно закончившие российский вуз по очной форме обучения и получившие документ об образовании с отличием.

В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне он распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня.

Им не сиделось на родине. Кто из общественных деятелей и предпринимателей уехал из России

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Финансы
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Определены пилотные регионы для запуска программы страхования жилья от ЧС

Ведомости
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Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступает в силу 4 августа. Программы страхования будут протестированы в 14 пилотных регионах, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). В этот перечень вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Президент Владимир Путин подписал закон, который упорядочивает механизм оказания помощи гражданам на восстановление имущества, утраченного в результате стихий, год назад. По закону страхование жилья от ЧС будет добровольным: счет за страховку появится в платежке за жилищно-коммунальные услуги, но собственник может отказаться от покупки полиса. Закон обязывает региональные власти разработать программы организации возмещения ущерба во взаимодействии со страховыми компаниями. Застраховавшие свое жилье собственники в случае ЧС получат возмещение не только от государства, но и от страховщиков в виде нового жилья или в денежном эквиваленте. Жилье будет предоставляться страхователям в собственность. Те, кто не застраховал жилье, будут рассчитывать лишь на помощь государства.

В 2019 г. в результате недавнего наводнения в Иркутской области пострадали более 10 000 домов, напомнили в ВСС. Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, то граждане получили бы от страховых компаний от 300 000 до 500 000 руб. для возмещения ущерба. Ущерб сверх этих сумм компенсировали бы региональные власти. Минимальный набор рисков – страхование исключительно от ЧС – обойдется примерно в 300–350 руб. в год, предполагают в ВСС.

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Политика
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По делу о массовых беспорядках в Москве арестовали видеоблогера из штаба Гудкова

Ведомости
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Пресненский суд Москвы по делу о массовых беспорядках арестовал студента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Егора Жукова – видеоблогера из штаба политика Дмитрия Гудкова, пишет «Медиазона». Ранее Жуков пытался выдвинуться в Мосгордуму.

В свою очередь проректор ВШЭ Валерия Касамара просила суд не заключать под стражу Жукова, передает «Интерфакс». «Ручаюсь за надлежащее поведение обвиняемого, который в назначенный срок будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора в суд, а также не будет препятствовать производству по уголовному делу», – говорилось в поручительстве проректора, направленном в суд. Копию поручительства на странице в Facebook опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, защищающий интересы Жукова. Касамара сама выдвигается в Мосгордуму: она пошла на выборы самовыдвиженцем (кандидатов «Единой России» на этих выборах формально нет).

1–2 июля дома у студента был проведен обыск. После этого его увезли на допрос в Следственный комитет.

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. По нему изначально были задержаны пять человек. Позже ведомство сообщило, что получены доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек. Раскрывать имена подозреваемых СКР не стал. По словам Чикова, по делу о беспорядках первому предъявили 1 августа обвинение Жукову. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее говорил Чиков. Помимо Жукова по делу арестованы Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло. До этого под стражу был заключен Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Финансы
Новости

Банк «Траст» увеличил долю в ОВК до 25,52%

Ведомости
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Банк «Траст» увеличил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) с 5,7 до 25,5225%, говорится в материалах кредитной организации.

«Траст» в июле этого года стал владельцем 5,7% акций ОВК, получив их от «Открытие холдинга» в счет задолженности.

Согласно данным на сайте ОВК, до увеличения доли «Траста» 24,3% акций вагонной компании были в собственности «ФК Открытие», 16% – «Регион Траста», 15% – у бизнесмена Эмиля Пирумова через кипрскую компанию, 10,4% – у «Сафмар финансовые инвестиции», 9,3% – у «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), 7,9% принадлежало «Открытие холдингу», 4,7% – прочим инвесторам, 12,4% – free float. В материалах банка не уточняется, у какой организации были куплены 19,8% акций ОВК.

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Политика
Новости

МВД проверяло руководство ФБК в связи с подозрениями в неуплате налогов

Ведомости
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МВД проводило доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов, сообщил «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур. Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что доследственная проверка проводилась. О проверке стало известно накануне очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых есть и сотрудники ФБК.

По словам собеседника «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Минюста фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство. Однако уголовное дело на данный момент не возбуждено. По информации «Проекта», Следственный комитет заведет дело в ближайшее время. На момент публикации заметки телефон представителя СКР не отвечал. В ФБК на запрос «Ведомостей» не ответили.

МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников ФБК, пишет «Проект». В материалах проверки говорится, что через их счета только в Альфа-банке в 2017–2018 гг. прошло более 1 млрд руб. Оборот по счетам Волкова, по информации МВД, составил 540 млн руб., а по счетам Рубанова – 215 млн руб. Часть денег на них вносилась наличными через банкоматы. Счета сотрудников ФБК в других банках тоже проверялись.

Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Навальный начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом на выборах в итоге зарегистрирован не был, так как ранее был осужден к лишению свободы (условно), а значит, его пассивное избирательное право по закону ограничено. В январе 2018 г. Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.

Технологии
Новости

Госканалы раскрыли свои финансовые показатели

Ведомости
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Государственные каналы раскрыли часть своих финансовых показателей по РСБУ, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил РБК. Два крупнейших государственных вещателя – ВГТРК и «Первый канал» – оказались самыми убыточными по основному виду деятельности. Убыток от основной деятельности у ВГТРК (в «СПАРК-Интерфаксе» нет разбивки по телеканалам, входящим в холдинг) составил почти 25 млрд руб., у «Первого канала» – чуть больше 13 млрд руб.

Убыток ТВЦ, принадлежащего правительству Москвы, превысил 5 млрд руб., телеканала НТВ (входит в «Газпром-медиа») и «Звезды» (принадлежит Минобороны) – почти 2 млрд руб. Об убытках отчитались также телеканалы «Спас» Московской патриархии, «Супер» («Газпром-медиа») и «Че» («СТС-медиа»). Остальные телеканалы по основному виду деятельности в 2018 г. были прибыльными.

Самый большой среди вещателей разрыв между расходами и доходами – у ВТГРК. При выручке 32,4 млрд руб. расходы достигают 57,2 млрд руб. Это дает 24,8 млрд руб. убытка от основной деятельности, отмечает РБК. Но за счет 27 млрд руб. «прочих доходов», в которые входят субсидии из бюджета, ВГТРК зафиксировала по итогам года 850 млн руб. чистой прибыли. «Первый канал» получил прочих доходов в размере 7,6 млрд руб., что привело к четырехкратному росту чистого убытка по сравнению с 2017 г. Чистый убыток «Первого канала» в размере 6,8 млрд руб. стал самым крупным среди российских вещателей в прошлом году.

Им доверяют. Россияне назвали 10 самых уважаемых журналистов

Политика
Новости

Мамаев и Кокорин подали на УДО

Ведомости
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Алексеевского районного суд Белгородской области, в который поступило их ходатайство.

Кокорин и Мамаев были задержаны и арестованы в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Им предъявили обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты настаивали, что решились на драку после оскорблений со стороны потерпевших. Суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора, но счел повод для драк незначительным, а поведение футболистов – заслуживающим наказания.

Пресненский суд Москвы в мае приговорил Кокорина и его брата Кирилла, участвовавшего в драке, к полутора годам колонии по делу о драках и хулиганстве. Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима. Затем Мосгорсуд уточнил приговор футболистам, квалифицировав их действия как хулигантство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. ( п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Реальные сроки футболистов при этом изменены не были.

В начале июля их этапировали в колонию.

Кокорин и Мамаев – действующие футболисты. Мамаев является полузащитником футбольного клуба «Краснодар», Кокорин – нападающим «Зенита».

Политика
Новости

Зеленский подтвердил существование заявления об отставке руководителя его офиса

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет. Оно было написано заранее и по состоянию на сегодняшний день не подписано.

По словам Зеленского, все ключевые люди, которые пришли вместе с ним, договорились с самого начала написать заявление на увольнение на случай, если «общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами». Президент Украины пообещал при необходимости показать все заявления на увольнение от членов его команды.

О том, что Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию, ранее сообщил украинский «24-й канал» со ссылкой на источники. По его информации, Богдан после отставки вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. В офисе Зеленского эту информацию назвали чепухой.

Богдан возглавил офис Зеленского на следующий день после его инаугурации в мае. Ранее сам Богдан в интервью телеканалу «1+1» говорил о том, что может поменяться постами с Сергеем Шефиром, который является первым помощником Зеленского.

Политика
Новости

Митрохин: избирком сорвал регистрацию на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин написал на своей странице в Facebook о том, что не смог зарегистрироваться для участия в выборах в Мосгордуму, несмотря на решение Мосгоризбиркома. Заседание окружной комиссии по его вопросу было назначено на 2 августа, но члены комиссии на него не пришли, заявил политик. По словам Митрохина, пресс-секретарь окружного избиркома Артем Коробьянц объявил штабу кандидата об отсутствии кворума, что не позволило провести регистрацию. «Я уже ничему не удивляюсь», – прокомментировал ситуацию Митрохин.

Митрохин в числе девяти кандидатов от «Яблока» в начале июля подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком, который 30 июля эту жалобу удовлетворил.

«Перетрудились на проверке подписей. Когда надо было их забраковывать, комиссия собиралась оперативно и в полном составе. Но сейчас другой случай: надо отменить напортаченное и зарегистрировать меня как кандидата. Этого кворум не выдержал и испарился», – написал Митрохин в Facebook.

Секретарь комиссии Коробьянц рассказал «Ведомостям», что дата заседания пока не назначена, о чем и известили Митрохина. По закону на рассмотрение вопроса отводится 10 дней, напомнил он.

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