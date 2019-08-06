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Минэкономразвития не поддержало идею ужесточить правила продажи алкоголя

Минэкономразвития не поддержало разработанный Минздравом законопроект о запрете продажи гражданам моложе 21 года алкогольной продукции с содержанием спирта более 16,5%. Отзыв опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Введение такого запрета приведет к усложнению работы сотрудников на кассах из-за необходимости сопоставлять возраст покупателя с крепостью покупаемого им алкоголя, считает Минэкономразвития. Они будут чаще ошибаться, а скорость кассового обслуживания снизится. Кроме того, ритейлеры должны будут внести изменения в операционные системы организаций. По оценкам «Ашан ритейл Россия», на это уйдет более 4 млн руб., а установка новых программ и обучение сотрудников могут занять не менее двух месяцев.

Министерство также усомнилось в выборе пограничного показателя содержания спирта: неясно, почему алкогольная продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем крепостью 17%. Научных обоснований этому решению Минздрав не представил, отмечают в Минэкономразвития.

Предлагаемые меры могут привести и к негативным последствиям, подчеркивает ведомство. Необоснованный запрет станет причиной роста уровня нелегальных продаж и потребления суррогатного алкоголя.