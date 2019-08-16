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Гонконгские миллиардеры потеряли $15 млрд из-за протестов

Капитализация компаний, принадлежащих 10 самым богатым бизнесменам Гонконга, сократилась в августе на $15 млрд, подсчитала Financial Times на основе данных Bloomberg. Фондовый рынок Гонконга до недавнего времени практически не реагировал на массовые протесты, идущие с начала июня: горожане требуют отозвать законопроект об экстрадиции обвиняемых в материковый Китай и восстановить демократические свободы. Но с начала августа, когда столкновения полиции с демонстрантами стали приобретать все более конфронтационный характер, а власти Китая начали открыто требовать подавления протестов и проводить на границе с Гонконгом показательные учения военных и спецподразделений по разгону массовых акций, индекс Hang Seng упал на 8%.

Рынок недвижимости – основа гонконгской экономики и акции работающих на нем компаний упали сильнее общего индекса – на 8,5%, отмечает FT. В результате самый богатый житель Гонконга Ли Ка-Шин понес бумажные потери в размере $3 млрд из-за сокращения капитализации его конгломерата CK Hutchison. Также упали акции Henderson Land другого крупного бизнесмена Ли Шау-Ки.

Экономика Гонконга страдает не только от сложившейся из-за протестов ситуации, которая начала сказываться, в частности, на розничных продажах, туристическом секторе, авиаперевозках (в понедельник и вторник из-за блокирования демонстрантами аэропорта было отменено 272 рейса) и инвестиционном климате. На последний, по словам аналитиков, негативно влияют угрозы Пекина обеспечить восстановление порядка собственными силами. На Гонконг негативно влияют замедление экономического роста в Китае и мире, падение торгового оборота. В четверг министр финансов Пол Чан объявил о снижении прогноза роста ВВП в 2019 г. с 2–3% до 0–1%. При этом во II квартале был спад на 0,5% по сравнению с предыдущим (данные статистики были представлены в пятницу), а в текущем квартале ожидается не менее значительное сокращение ВВП. То есть в экономике начнется рецессия.

Совокупная капитализация 35 крупнейших компаний Гонконга, входящих в индекс Hang Seng, сократилась примерно на $340 млрд. На этой неделе Hang Seng упал ниже отметки, на которой закончил 2018 г., – единственный из 25 основных индексов на развитых рынках, отслеживаемых Bloomberg.

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