Протесты начали сказываться на экономике Гонконга

Но в первую после кризиса 2008 года рецессию ее сталкивают и мировые проблемы

Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: Протесты – это к рецессии

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Опасения силового подавления протестов Пекином уже подрывают деловой климат Гонконга Vincent Yu / AP

Длящиеся более двух месяцев протесты в Гонконге наложились на общее ухудшение ситуации в городе, материковом Китае и мировой экономике. Гонконг, почти половина торгового оборота которого приходится на Китай, уже начал страдать от торговой войны между Вашингтоном и Пекином, замедления роста в Китае и турпотока с материка. В прошлом году гонконгская экономика остановилась на грани рецессии, а торговый оборот с Китаем упал почти на 8%.

Этим летом массовые протесты против законопроекта об экстрадиции обвиняемых в Китай, которые переросли в требования более широкой демократизации, начали еще сильнее влиять на розничные продажи, приток туристов и краеугольный камень экономики Гонконга – рынок недвижимости. А опасения силового подавления протестов Пекином уже подрывают деловой климат, говорят аналитики и топ-менеджеры: компании откладывают инвестиционные решения, отменяют встречи с клиентами.