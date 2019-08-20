Финансы

Новости

Один из крупнейших банков Дании ввел отрицательные ставки по вкладам

Jyske Bank первым из датских банков ввел отрицательные процентные ставки по вкладам, сообщает Financial Times. Третий по величине банк страны объявил об этом во вторник в финансовом отчете за первое полугодие. В нем Jyske Bank сообщил, что для депозитов, не превышающих 7,5 млн датских крон ($1,1 млн), процентная ставка будет равна нулю. При превышении этой суммы банк будет индивидуально договариваться с клиентами о процентной ставке. Если прийти к соглашению не удастся, она составит -0,6%.

Jyske Bank объяснил свое решение тем, что отрицательные ставки центробанка Дании отрицательно влияют на финансовые результаты. ЦБ впервые опустил базовую ставку ниже нуля в 2012 г., и с тех пор, за исключением четырех месяцев в 2014 г., она остается отрицательной. Сейчас ставка базовая составляет -0,65%. Ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы, предупредил Jyske Bank.

В 2015 г. датские банки начали предлагать заемщикам ипотечные кредиты с отрицательной процентной ставкой. Таким образом, они фактически сами стали платить клиентам за то, чтобы те брали у них займы.