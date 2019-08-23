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Зарплаты бюджетников на уровне майских указов смогли удержать только четыре региона

Большинство регионов по итогам первой половины 2019 г. не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне майских указов по всем категориям, подсчитал РБК на основе данных Росстата. Целевые показатели полностью достигнуты только в четырех регионах – Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне.

Хуже всего ситуация оказалась с зарплатами работников детских садов и яслей. Из 85 регионов только шесть смогли удержать их на уровне майских указов – четыре вышеперечисленных региона, а также Белгородская и Новгородская области. Однако последние не сохранили целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования и младшего медперсонала.

В мае 2012 г. президент России Владимир Путин поручил к 2018 г. увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – до 200%. В послании Федеральному собранию в феврале он потребовал сохранить достигнутые показатели.

В июне Счетная палата заявила, что майский указ по зарплатам медиков почти 60% регионов не выполнили. Минздрав с выводами аудиторов не согласился. В министерстве сказали, что, по данным Росстата, в 2018 г. целевые показатели по зарплате среднего медперсонала были выполнены во всех субъектах, младшего – в 81, а отклонение в пределах 5% считается выполнением.