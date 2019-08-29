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РБК: РЖД потратит более 30 млрд рублей на проектирование ВСМ Москва – Петербург

РЖД хочет выделить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и подготовительные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщает РБК со ссылкой на источники. Эти средства также пойдут на подготовку документации по планировке и межеванию территории.

В 2019 г. планируется направить на эти цели 1,7 млрд руб., в 2020 г. – 11,9 млрд руб., в 2021 г. – 17 млрд руб. Вопрос о проектировании и источниках финансирования будет вынесен на совет директоров, отмечает собеседник РБК в компании.

На разработку проектной документации и инженерные работы для ВСМ Москва – Казань в 2016–2018 гг. было выделено 17,8 млрд руб., еще 5,1 млрд руб. планировалось потратить в 2019 г. Но строительство магистрали было отложено.

В мае заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров говорил, что госкомпания выделит 100 млн руб. на актуализацию проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Он напомнил, что в 2007 г. было выполнено полноценное обоснование инвестиций в проект магистрали, но сейчас нужно пересмотреть ее маршрут. Вице-премьер Максим Акимов в интервью «Ведомостям» оценивал стоимость всего проекта ВСМ Москва – Петербург в 1,5 трлн руб.