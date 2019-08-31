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«Коммерсантъ» назвал регионы с самыми низкими зарплатами в образовании

Регионами с самыми низкими средними зарплатами в образовании являются Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и региональных министерств образования. По данным издания, средняя зарплата работников образования в этих трех республиках составляет 21 575 руб., 21 647 руб. и 21 773 руб. соответственно.

В первую десятку антирейтинга также вошли Кабардино-Балкария, Дагестан, Ивановская область, Калмыкия, Мордовия, Костромская область, Алтайский край.

Самые высокие средние зарплаты в образовании издание зафиксировало в Чукотском автономном округе (96 468 руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (91 306 руб.) и Москве (89 644 руб.). Лидерами рейтинга также стали Сахалинская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

При этом если сравнивать зарплаты работников образования со средними зарплатами в регионе, то списки получаются другими, заметил «Коммерсантъ». Так, самая низкая средняя зарплата в образовании по сравнению со средней зарплатой в регионе наблюдается в Костромской области. Там зарплата работников образования на 7,5% ниже средней по региону. Чуть лучше ситуация обстоит в Якутии (ниже на 4,9%) и Красноярском крае (на 3,8%).

В Тюменской области, Краснодарском и Приморском краях средние зарплаты работников образования, наоборот, превышают средний показатель по региону – на 46,7%, 45,5% и 42,3% соответственно.

При этом опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что официальные данные Росстата и министерств не имеют отношения к реальности. Согласно им в ряде регионов зарплаты учителей значительно превосходят средние зарплаты. Однако в реальности работники образования иногда получают намного меньше, чем 70% от средней зарплаты, сказала изданию оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.