Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на 1,6 млрд евро

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Родители фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве вышли с пикетами к мэрии

Родители фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве вышли на пикеты к зданию мэрии, сообщает телеканал «Дождь». В акции участвуют родители Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Николая Фомина и Даниила Конона. Они стоят с плакатами «Свободу моему сыну», «Абсурдное дело 212 должно быть прекращено», «Студентов сажают в тюрьму за политические убеждения».

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля было задержано, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также было задержано порядка 1000 человек. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы 13 человек.

Сегодня суды Москвы отклонили иски прокуратуры о лишении родительских прав двух семей, которые приходили на акции с несовершеннолетними детьми. Родители себя виновными не считают.