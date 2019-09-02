Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на 1,6 млрд евро
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией на сумму 1,58 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter министр финансов Харрис Георгиадес.
В апреле Кипр разместил два выпуска облигаций на общую сумму 1,25 млрд евро. Георгиадис отмечал, что эти средства пойдут на досрочное погашение российского кредита. Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил журналистам, что Россия по условиям межправительственного соглашения обязана принять этот платеж, несмотря на то что досрочное погашение приведет к потере процентов за будущие периоды.
Россия в 2011 г. выдала Кипру кредит в размере 2,5 млрд евро на пять лет под 4,5% годовых. В 2013 г. Кипр попросил реструктурировать долг, и российский власти перенесли погашение кредита с 2016 г. на 2018–2021 гг.