Минэкономразвития хочет усложнить блокировку счетов бизнеса
Минэкономразвития планирует усложнить процесс блокировки банковских счетов компаний, а также упростить их разблокировку, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства о «Трансформации делового климата». По словам министра экономического развития Максима Орешкина, теперь банки обязаны объяснять предпринимателям причину блокировки и ускорить процедуру реабилитации счетов.
По данным издания, министерство также планирует изменить требования для строительства дорог, трубопроводов и мостов, упростив выдачу разрешений на строительство для некоторых объектов. Кроме этого, планируется ускорить прохождение таможни за счет выборочного, а не сплошного контроля. Таким образом чиновники хотят сократить время нахождения товара в местах оформления на 30%.
План «Трансформация делового климата» (состоит из 15 направлений) должен устранить барьеры при ведении бизнеса в России. В январе 2019 г. правительство утвердило первый пакет мер по трансформации. В феврале в план включили защиту прав и законных интересов предпринимателей, туризм, сельское хозяйство и экологию. В сентябре 2019 г. в план планируют добавить социальную сферу, защиту интеллектуальной собственности и искусственный интеллект. Пункт плана считается выполненным, если эксперты дали положительное заключение на доклад министерства-исполнителя. Сейчас исполнены 42 мероприятия.