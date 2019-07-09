Государство поделится с бизнесом собственными данными
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Бизнес может получить право извлекать дополнительную выгоду из данных, содержащихся в государственных системах. Компании смогут получать данные для аналитических исследований, свободно оказывать услуги на основе результатов проделанной аналитики или же использовать их в своих целях. Об этом говорится в законопроекте о национальной системе управления данными (НСУД), который разработчики нормативного регулирования нацпроекта «Цифровая экономика» отправили на рассмотрение в Минэкономразвития. «Ведомости» ознакомились с копией законопроекта, актуальность версии подтвердил участник обсуждавшей его рабочей группы «Цифровой экономики». Минэкономразвития получило законопроект о НСУД, подтвердил представитель министерства, не прокомментировав его содержание.
Цель НСУД – собрать все имеющиеся у государства данные о гражданах, товарах, объектах и компаниях и обеспечить инструменты работы с ними. Согласно законопроекту госданные в НСУД разделятся на открытые (доступ к ним ограничиваться не будет), конфиденциальные (получить к ним доступ можно будет только по какому-то из действующих законов) и деперсонифицированные, которые получаются из конфиденциальных после специальной обработки, чтобы было невозможно установить конкретного человека или компанию, гласит законопроект. Доступ к деперсонифицированным данным не должен ограничиваться. Но детали доступа к данным в законопроекте не описаны: правительству еще предстоит определить типовые условия соглашений доступа к данным, включая правила взимания платы. Но люди и компании смогут бесплатно получать из НСУД данные о себе, отмечает документ.
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