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Индия откроет кредитную линию в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индия решила открыть кредитную линию в $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, выделение таких кредитов – это беспрецедентный случай, так как Индия заинтересована в развитии региона.

Моди не уточнил параметры возможных кредитов, а также кто будет кредитором.

В России действует государственная программа развития Дальнего Востока в 2014–2025 г. с финансированием из федерального бюджета в 427 млрд руб. По ее итогам власти рассчитывают создать на территории Дальневосточного федерального округа 99 500 рабочих мест, а численность населения увеличить до 8,7 млн человек.

Президент Владимир Путин 3 сентября на заседании госсовета о развитии Дальнего Востока заявил, что властям пока не удается переломить тренд на сокращение населения в регионе. На Восточном экономическом форуме Путин пообещал, что уже в этом году на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых.