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Индия откроет кредитную линию в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Ведомости
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Индия решила открыть кредитную линию в $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, выделение таких кредитов – это беспрецедентный случай, так как Индия заинтересована в развитии региона.

Моди не уточнил параметры возможных кредитов, а также кто будет кредитором.

В России действует государственная программа развития Дальнего Востока в 2014–2025 г. с финансированием из федерального бюджета в 427 млрд руб. По ее итогам власти рассчитывают создать на территории Дальневосточного федерального округа 99 500 рабочих мест, а численность населения увеличить до 8,7 млн человек.

Президент Владимир Путин 3 сентября на заседании госсовета о развитии Дальнего Востока заявил, что властям пока не удается переломить тренд на сокращение населения в регионе. На Восточном экономическом форуме Путин пообещал, что уже в этом году на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых.

Новости СМИ2
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Финансы
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Baring Vostok не смог оспорить передачу 10% акций «Восточного» Аветисяну

Ведомости
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Шестой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда о передаче инвестфондом Baring Vostok 9,99% акций банка «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна, говорится в материалах суда.

Представитель «Финвижн» заявил, что компания удовлетворена решением суда и считает, что оно ставит окончательную точку в этом вопросе. Теперь холдинг планирует сосредоточиться на развитии «Восточного».

Арбитражный суд Амурской области в июне обязал Evison, кипрскую структуру инвестфонда Baring Vostok, немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций банка «Восточный» и передать их «Финвижн». Evison отказалась исполнять этот опцион еще в 2017 г., объяснив это тем, что перед объединением «Восточного» с «Юниаструм банком» из последнего были выведены активы.

До решения суда Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн» – 32%. Исполнение опциона увеличило долю Аветисяна и его двух партнеров – Шерзода Юсупова и Юрия Данилова – с 40,2% до контрольной.

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Финансы
Новости

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Ведомости
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Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме. «Не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП», – пояснил Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Когда Сбербанк подключится к системе, он не уточнил. Но банк сделает это, поскольку подключения к СБП требует закон, добавил Греф. По закону системно значимые банки, к которым относится Сбербанк, должны присоединиться к проекту до 1 октября.

СБП была запущена Центробанком в феврале. Пока система распространяется на перевод средств между счетами и картами. До конца года ЦБ запустит в системе переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода. В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в СБП может появиться услуга приема наличных.

С момента запуска к СБП подключились ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона». Греф ранее неоднократно говорил о том, что Сбербанк не заинтересован в подключении к СБП, поскольку у него есть своя система переводов по номеру телефона получателя. К ней подключены также несколько сторонних банков.

Новости СМИ2
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Политика
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Мэрия отказала в проведении митинга на Сахарова сразу после выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Московская мэрия отказала оппозиционерам в проведении митинга на проспекте Сахарова 14 сентября. Об этом сообщила член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.

По ее словам, мэрия предложила другое место для митинга – улицу Перерва в Люблино. Из слов Вихаревой следует, что этот вариант не устраивает заявителей митинга.

«Уверена, повод после этих «выборов» будет еще более сильный, чем сейчас, – писала Вихарева после объявления о подаче заявки. – Если вы считаете, что власть успокоилась, то это не так. Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний – это не то, о чем мы мечтаем».

В Москве с середины июля каждые выходные проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Как прошло шествие против политических репрессий

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Технологии
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Twitter запретил публикацию через sms после взлома аккаунта основателя соцсети

Ведомости
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Twitter временно запретил пользователям публиковать записи с телефона с помощью sms, сообщает пресс-служба социальной сети. Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности.

«Мы предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимости от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона», – пояснили в Twitter. Компания не уточнила конкретную причину решения.

The Verge отмечает, что возможность публикации через sms была важна для пользователей на раннем этапе работы соцсети. Сейчас ее используют редко – большинство пользователей публикует твиты через приложение соцсети.

Издание напоминает, что 31 августа хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси. От его имени они опубликовали расистские и антисемитские высказывания. Для получения доступа к учетной записи Дорси взломщики использовали уязвимость в системе безопасности одного из мобильных операторов. Хакеры опубликовали посты в Twitter основателя соцсети с помощью sms.

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Бизнес
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Дерипаска выступил на форуме впервые после санкций

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска впервые после введения санкций против него и его компаний выступил на международном экономическом форуме во Владивостоке. Российской экономике, по его словам, вредят две вещи: работа Центробанка и российская судебная система.

По мнению бизнесмена, в России нет независимой банковской системы – «есть ЦБ и его филиалы». И Центробанк за годы работы в качестве мегарегулятора «не оправдал себя» и не смог усилить экономический рост в стране. «Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас – 6,5% при завышенной ставке», – пояснил он. Для решения ситуации бизнесмен предложил «разделить банки».

Дерипаска также усомнился в профессионализме судей. «Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения», – посетовал он. Бизнесмен призвал вернуться к реформе судебной системы.

США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 г.: они были включены в список Specially Designated Nationals. Фигурантам этого списка запрещен въезд в США, их американские активы блокируются, а лицам из США запрещено вести с ними бизнес. Поводом стала ситуация на Украине, в Сирии, а также из-за кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию». С тех пор Дерипаска пропустил два Петербургских международных экономических форума – в 2018 и 2019 гг. и Восточный экономический форум в прошлом году. Он также пропустил Давосский форум в начале этого года, на котором часто выступал и давал интервью федеральным российским каналам.

В январе этого года минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго». Это произошло после отказа бизнесмена от контроля над компаниями, как того требовал Вашингтон. Решение американского минфина стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с властями США. Сам бизнесмен по-прежнему находится под санкциями. В марте он подал в суд в Вашингтоне иск к минфину США и потребовал отменить и эти ограничения. Дерипаска оценил финансовые потери от санкций против него и его компаний в $7,5 млрд.

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Финансы
Новости

Греф: процесс обучения в школе «убивает желание учиться»

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф считает, что процесс обучения в школе «убивает всяческое желание учиться». Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, сообщает «РИА Новости».

Греф рассказал, что ему, в частности, не нравится процесс оценивания и экзаменов: «Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа» (цитата по ТАСС). Хотя он и признал, что оценки необходимы.

Кроме того, Греф решил вспомнить свой школьный опыт. «Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву "г". И вот это когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно», – рассказал президент Сбербанка.

В 2017 г. жена Германа Грефа – Яна Греф открыла «Хорошевскую гимназию» в Москве. В интервью Forbes жена президента Сбербанка рассказывала о том, что школьному образованию нужны реформы, но к этому следует подходить осторожно. «Мы выросли в России, и было бы правильно вкладываться в развитие отечественного образования <> Это инвестиции, которые дети нам потом вернут – своим трудом, правильным отношением к жизни», – говорила она.

Финансы
Новости

ЦБ может запустить Систему быстрых платежей за пределами России

Ведомости
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Центробанк рассматривает возможность запуска Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

В нескольких банках утверждают, что представители ЦБ уже подбирают участников для пилотного проекта, отмечает газета. Точные сроки реализации пока неизвестны. Однако один из источников «Коммерсанта» утверждает, что это перспектива 2020 г.

«Мы рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в первую очередь стран ЕАЭС», – отметили в ЦБ. Однако детали раскрывать не стали.

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. К ней уже подключены ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».

В ЕАЭС входит пять стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Технологии
Новости

В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак

Ведомости
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Смартфоны на Android оказались уязвимы для злоумышленников в моменты обновления. Об этом рассказала «Коммерсанту» израильская компания Check Point.

При получении обновления устройства «по воздуху» (over-the-air), для которого требуется только подключения по Wi-Fi или 3G/4G, мобильные операторы могут рассылать на них нужные параметры. С этим и связана уязвимость, пришла к выводу Check Point: пользователи не имели возможности определить, пришло ли сообщение из доверенного источника. В итоге злоумышленники могли перенаправлять трафик через свой прокси-сервер и получать информацию с устройства.

Как пояснил руководитель представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев, злоумышленник мог легко начать фишинговую атаку с помощью беспроводной сети. По его словам, получив сообщение, пользователь не может определить, поступило ли оно из доверенного источника. Он может нажать кнопку «принять» и таким образом позволить проникнуть в свой телефон, пояснил Дягилев.

По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony. Наиболее уязвимы оказались некоторые смартфоны Samsung, подчеркнула компания: они не имеют проверки подлинности для отправителей сообщений.

Check Point отметила, что предупредила производителей в марте. По ее информации, Samsung и LG выпустили обновления, Huawei планирует добавить их изменения в следующее поколение смартфонов серии Mate или P. Sony же, заключила компания, отказалась признать уязвимость.

Политика
Новости

В Эстонии обнаружили секретную военную базу США

Ведомости
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Журналисты расследовательской передачи «Очевидец», выходящей на эстонском телеканале ETV, обнаружили американское подразделение на территории Эстонии. Об этом сообщается на сайте эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR), в которую входит ETV.

Как отмечается в сообщении, первые догадки у журналистов появились, когда одна из авторов передачи просматривала документы Пентагона и наткнулась на строчку о том, что в 2019 г. США выделят Эстонии $15,7 млн на нужды «специфического объекта». Журналистам понадобилось почти полгода переговоров, чтобы оказаться на секретной базе. Местонахождение ее они раскрывать не стали.

По данным журналистов, для нужд подразделения будет построена тренировочная база. Как заявил им полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений, спецподразделение располагается в Эстонии с 2014 г. Причиной размещения спецназа стало присоединение Россией Крыма, а также заключенный между США и Эстонией договор. $15,7 млн, упоминание о которых обнаружили журналисты в документе Пентагона, предназначаются как раз для строительства тренировочной базы.

Сколько человек входит в подразделение, является государственной тайной, подчеркивается в сообщении ERR. На деньги, которые Пентагон выделил Эстонии, должны быть среди прочего построены казармы, тир, оружейный склад и башня для сушки парашютов.

Строительство базы уже началось, объекты будут готовы в 2020 г., сообщает ERR.

Технологии
Новости

Techcrunch рассказал об утекших в интернет данных 400 млн пользователей Facebook

Ведомости
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В свободном доступе в интернете были выложены данные более 419 млн пользователей Facebook. Об этом сообщило издание Techcrunch со ссылкой на эксперта по безопасности Саньяма Джейна, который обнаружил утечку.

По данным издания, в базе данных на незащищенном сервере (доступ к нему мог получить любой желающий) хранились уникальные Facebook ID пользователей социальной сети, а также привязанные к ним телефонные номера. Кроме того, некоторые записи содержали имя пользователя, его пол и страну проживания.

В базе данных хранились 133 млн записей о пользователях Facebook в США, 18 млн – в Великобритании, еще 50 млн – во Вьетнаме. После того как издание обратилось к хостинг-провайдеру, база была снята с публикации.

Представитель Facebook Джей Нанкэрроу заявил, что информация, содержавшаяся в базе, устарела. «База данных была удалена, и мы не располагаем свидетельствами о том, что аккаунты в Facebook были взломаны», – подчеркнул он.

Технологии
Новости

Онлайн-кинотеатр Megogo объявил о запуске производства собственного контента

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Megogo создал студию для производства видеоконтента. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов.

Генеральным продюсером студии стал Георгий Малков, создатель фильмов «Любовь в большом городе» и «Мамы». Контракт с ним заключен на пять лет на условиях участия в прибыли проектов. Студия создается на базе его творческой команды, рассказал Чеканов.

Студия планирует занять нишу среднебюджетных фильмов, включая, к примеру, комедии и мелодрамы с бюджетом до 60 млн руб. и приключенческие истории с бюджетом до 120 млн руб., рассказал Малков. По его словам, планируется, что сначала фильмы Megogo будут прокатываться в кинотеатрах, а после – выкладываться в самом сервисе по подписке. Также будет рассматриваться вариант продажи контента на эфирные и платные телеканалы, отметил он. Сервис ведет переговоры о рекламных интеграциях в контент, добавил также Малков.

В работе студии семь полнометражных картин. Это семейные комедии, триллер, байопик и мелодрамы, выход которых запланирован в 2019–2021 гг., рассказала Megogo. Планируется и производство развлекательных и научно-популярных шоу, которые будут выходить только на Megogo, сообщил Малков. Уже разработаны и находятся в запуске пять таких проектов, добавил он.

Загрузка студии составит пять-семь полнометражных фильмов в год, рассказал Чеканов. В течение первого года планируется производство 300 часов контента, к 2022 г. – до 1000 часов в год, уточнил он.

Megogo – один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Его доля в выручке рынка по итогам 2018 г. составила 9%, свидетельствуют данные «ТМТ консалтинга».

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