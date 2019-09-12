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Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз больше затрат на здравоохранение

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин пообещал в ближайшее время представить обзор планируемой эффективности национальных проектов, об этом он сообщил на Московском финансовом форуме. По его оценке, затраты на нацпроекты в ближайшие шесть лет в 15 раз выше, чем планируемые расходы на здравоохранение.

По его словам, национальные проекты являются скорее частью стратегии эволюционного развития государства, рассчитанной на долгий срок. При этом достижение национальных целей – по экономическому росту, объемам инвестиций, улучшению качества жизни и т. д. – не всегда напрямую связано с исполнением нацпроектов, отметил он. Этот вопрос недостаточно проработан, уверен Кудрин. В итоге исполнение нацпроектов добавит к росту ВВП России не более 0,6 п. п.

«На нацпроекты все планируется [выделить] за шесть лет 25,7 трлн руб., из них из федеральных ресурсов – 13 трлн руб. Много это или мало в номинальном выражении? В среднем это около 10% федерального бюджета, если ежегодные расходы смотреть. Но на программу здравоохранения на шесть лет – 1,7 трлн руб.», – отметил он.

Он подчеркнул, что это примерно 6% от суммы, которую планируется выделить на исполнение национальных проектов за тот же срок. «И за счет 6% мы хотим поднять уровень здравоохранения на новую планку? Не получится», – заявил он.