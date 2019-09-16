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«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс

Россия и Белоруссия договорились об объединении налоговых систем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на программу действий двух стран по реализации положений договора о создании Союзного государства. Подлинность документа изданию подтвердил источник в аппарате Белого дома. Документ согласовали с возможностью незначительных изменений российский премьер Дмитрий Медведев и председатель белорусского правительства Сергей Румас.

Согласно документу, Россия и Белоруссия готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор – планируется сохранить два центральных банка. Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки.

Как отмечет газета, к концу 2020 г. планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях, а начать работу по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 г. Из документа следует, что Россия и Белоруссия планируют частичную экономическую интеграцию на уровне не менее чем в Евросоюзе. По ряду вопросов такая интеграция свойственна конфедеративным или даже федеративным государствам, отмечает издание.