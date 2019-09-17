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РБК узнал о замечаниях Козака к законопроекту о защите инвестиций

Вице-премьер Дмитрий Козак направил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову замечания по законопроекту о защите и поощрении инвестиций («капиталовложений»). Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с их содержанием.

По мнению Козака, законопроект предполагает избирательный подход при предоставлении господдержки. Это может привести к бюрократизации и нарушению принципов конкуренции, отметил он. Так, появление механизма индивидуальных соглашений сведет процесс привлечения инвестиций к личным договоренностям с представителями власти вместо работы в правовом поле, считает Козак.

Законопроект в нынешнем виде противоречит другим мерам поддержки, в частности СПИК (специальный инвестконтракт), говорит источник РБК в правительстве. Неприятие Козаком индивидуальных мер широко известно, подчеркнул он. Учтены ли замечания вице-премьера при подготовке финальной версии документа, собеседнику неизвестно. Окончательного решения о законопроекте пока не принято, добавил он.

Представитель Козака отказался от комментариев. Минфин не ответил на вопрос, учтены ли замечания в финальной версии законопроекта. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов на вопрос о разногласиях посоветовал обратиться к представителям профильных вице-премьеров.

Законопроект о защите и поощрении инвестиций Минфин подготовил в прошлом году. Президент России Владимир Путин поручал внести его еще 1 июля, однако дедлайн был нарушен. По задумке чиновников он должен стать законом об инвестициях, который обещает бизнесу преференции взамен на вложения в экономику.

Документ предусматривает создание двух режимов – общего инвестиционного и проектного (базовый и индивидуальный). При общем режиме инвесторы смогут претендовать на бюджетные субсидии, льготы по налогам и таможенным платежам, аренду земельных участков, права на добычу полезных ископаемых, преференции при госзакупках.

Компании, которые попадут в проектный инвестиционный режим, получат более серьезные преференции. В базовом проектном режиме – базовую стабилизационную оговорку (неизменность налоговых условий), а также возмещение расходов на создание инфраструктуры. В индивидуальном проектном режиме компании могут рассчитывать на более значительные преференции – возмещение расходов на создание инфраструктуры за счет налоговых выплат, а также индивидуальную стабилизационную оговорку.