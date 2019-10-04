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Минэкономразвития допустило замедление инфляции до 3,2% к концу года

Инфляция к концу 2019 г. может замедлиться до 3,2% при сохранении помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев, говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре «Картина инфляции».

Министерство ожидает, что в октябре потребительские цены вырастут на 0,1–0,2% в месячном выражении. В предыдущие два месяца Росстат фиксировал месячную дефляцию на уровне 0,2%. В годовом выражении темпы прироста цен продолжат снижаться в октябре до 3,7–3,8% после 4,3% и 4% в августе и сентябре соответственно.

Текущая инфляционная динамика отражает слабый потребительский спрос, объясняет Минэкономразвития. Замедление потребительского кредитования, ожидаемое после введения ЦБ дополнительных мер по ограничению долговой нагрузки, приведет к усилению дезинфляционного тренда, если не будет компенсировано ростом других видов кредитования.

Минэкономразвития в третий раз за последнее время корректирует прогноз по инфляции на 2019 г. В августе ведомство снизило его с 4,3 до 3,8%, а уже в начале сентября допустило, что этот показатель может составить 3,6–3,8%. На 2020 г. министерство тоже изменило прогноз по инфляции, понизив его с 3,8 до 3%.