Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2019–2021 годы

Максим Стулов / Ведомости

Сильнее всего министерство ухудшило прогноз на этот год, признав, что часть задач, связанных с майским указом президента, в 2019 г. выполнить не удастся. Об этом говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития до 2024 г., который был обнародован на брифинге министра экономического развития Максима Орешкина. По его словам, прогноз был одобрен Минфином и внесен в правительство.

Замедление совокупного спроса, слабость мировой экономики и ухудшение инвестиционного климата еще больше ослабили и без того вялый рост экономики в первом полугодии 2019 г. Синхронное ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики привело к ослаблению спроса, объясняет Минэкономразвития. И хотя во втором полугодии экономика все же ускорится и вырастет на прогнозируемые ранее 1,3% по итогам года, сразу несколько ключевых показателей существенно ухудшатся. Так, реальные доходы населения вновь почти не вырастут – всего на 0,1% против ожидавшегося в апреле роста на 1%, инвестиции увеличатся лишь на 2% (апрельский прогноз – на 3,1%), медленнее будет расти промышленное производство, а уровень бедности будет выше на 0,5 п. п., чем ожидалось, и составит 12,5%. Неясно, почему на фоне такого пересмотра прогноза инвестиций Минэкономразвития сохранило оценку роста ВВП на 1,3%, удивлена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Социальные показатели ухудшены из-за роста потребительского кредитования – в первом полугодии 2019 г. процентные платежи вычли из роста реальных располагаемых доходов 0,7 п. п., объясняет Минэкономразвития и вновь предупреждает о социальных рисках роста кредитов населению. У 15% заемщиков соотношение платежа и дохода превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика, говорится в прогнозе.

«Динамика [роста экономики] нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», – предупредил в понедельник президент России Владимир Путин, а также обратил внимание на медленный рост реальных доходов людей.

В 2019 г. не удастся выполнить сразу пять национальных целей, признало Минэкономразвития: например, повысить реальные располагаемые денежные доходы на 0,5%, увеличить естественный прирост населения (по плану правительства в 2019 г. естественная убыль должна была сократиться с 224 600 до 219 000 человек, но, по прогнозу Минэкономразвития, она вырастет до 284 000). Выше, чем планировалось, окажется уровень бедности – 12,5%, а не 12%. Из-за слабого роста реальных располагаемых доходов населения, а также слабого внутреннего спроса инфляция в этом году замедлится до 3,8%, т. е. окажется ниже таргета ЦБ в 4%. А в следующем году Минэкономразвития ждет и вовсе инфляцию в 3%.

В 2020 г. Минэкономразвития по-прежнему ждет ускорения экономики, хоть и меньшими, чем ожидалось ранее, темпами – до 1,7% (на 0,3 п. п. ниже апрельского прогноза), но уже в 2021 г. ВВП будет расти выше 3% вплоть до 2024 г. – в основном за счет роста инвестиций. И хотя в 2019–2020 гг. инвестиции будут расти существенно медленнее, чем рассчитывало Минэкономразвития, уже в 2021 г. темп их роста ускорится до 6,5%, затем их рост будет выше 5%, а к 2024 г. их доля в ВВП достигнет 25%, чего и поручал добиваться Путин. Для этого Минэкономразвития предлагает улучшать инвестиционный климат, в том числе снижая административные барьеры и повышая доверие к правоохранителям. А также увеличивать эффективность рынка труда и госсектора, ускорять технологическое развитие, развивать конкуренцию, модернизировать госуправление.

Для увеличения доли инвестиций в ВВП до 25% они должны расти на 6–7% в 2020–2021 гг. и на 7–8% в 2022–2024 гг., указывали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, т. е. вдвое быстрее ВВП, что ускорит экономику с 2018 по 2024 г. на 0,8 п. п. Прогноз по инвестициям носит целевой характер, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, ведь реализация многих из тех мер, о которых пишет Минэкономразвития, не зависит от самого министерства.

Второй фактор ускорения – рост участия в рабочей силе, хотя из-за неблагоприятной демографической ситуации его вклад будет ограниченным – 0,8 п. п. до 2024 г., признает Минэкономразвития. По прогнозу министерства, пенсионная реформа будет способствовать росту числа занятых людей на 1,7 млн человек, уточнила замминистра экономического развития Полина Бадасен. Вклад всех структурных мер в рост ВВП в ближайшие шесть лет оценивается министерством в среднем в 1,5 п. п.