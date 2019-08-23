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Орешкин спрогнозировал инфляцию вблизи 3% в начале следующего года

Министр экономического развития Максим Орешкин ожидает, что инфляция в России приблизится к 3% в годовом выражении уже в I квартале 2020 г., а по итогам 2019 г. «точно будет ниже 4%» (его слова приводит ТАСС).

По словам министра, в России сейчас наблюдаются сильные дезинфляционные тенденции и нехватка спроса в экономике, поэтому инфляция будет замедляться, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка.

Орешкин также сообщил, что Минэкономразвития незначительно скорректирует прогнозы по курсу рубля и цене на нефть в 2019 г. В весеннем прогнозе был заложен доллар по 66 руб. и нефть по $63,4 за баррель, напомнил министр, подчеркнув, что пересмотр будет минимальным.

Ранее Орешкин говорил, что Минэкономразвития подготовит уточненный макропрогноз, в котором будет заложена инфляция на текущий год ниже 4% (в нынешнем прогнозе – 4,3%).