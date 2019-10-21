Лагард обвинила Трампа в подрыве стабильности мировой экономики
Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в эфире программы 60 Minutes на канале CBS, что президент США Дональд Трамп несет ответственность за многие риски для мировой экономики.
Лагард отметила, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков. «Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter», – заявила она. Лагард призвала принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения. Она подчеркнула, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики. Высказывания Трампа в Twitter неоднократно провоцировали реакцию рынка.
Лагард также отметила, что новости о Brexit вызывают «большую печаль». «Это отразится как на Великобритании, так и на определенных странах: Ирландии, ФРГ, Нидерландах», — пояснила Лагард. По ее мнению, все страны мира ощутят снижение благосостояния.