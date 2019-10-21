Лагард обвинила Трампа в подрыве стабильности мировой экономики

Бизнес

Новости

Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide

Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.

Фридман занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд. Отмечается, что он вошел в здание суда примерно в 09:30 по местному времени (10:30 мск).

Дата дачи показаний Фридмана в качестве подозреваемого несколько раз менялась по различным причинам. Он просил предоставить ему возможность ответить на вопросы с помощью видеосвязи, но суд настоял на личном присутствии бизнесмена. Суд намерен получить показания Фридмана, а затем продолжить расследование дела.

Financial Times писала, что Фридмана могут допросить в октябре. В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.

В августе газета El Pais сообщала, что испанская прокуратура просит допросить Фридмана в качестве подозреваемого по делу Zed WorldWide. По версии прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в оказавшейся на грани банкротства компании. Прокурор утверждал, что Фридман оказывал влияние на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности Zed WorldWide.

Как сообщал Forbes источник, близкий к акционерам LetterOne, управляющей зарубежными активами Фридмана и его партнеров, новое рассмотрение дела Zed WorldWide инициировали противники предпринимателя, чтобы помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ритейлера DIA.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.