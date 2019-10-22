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Сбербанк сообщил о росте потребительской уверенности среднего класса в России

Индекс потребительской уверенности российского среднего класса вырос с минус 21% до минус 16% в III квартале 2019 г., свидетельствуют результаты опроса Сбербанка «Индекс Иванова».

Рост показали все компоненты индекса, особенно индикаторы личного благосостояния и индекс оценки условий для совершения крупных покупок. Сбербанк отмечает, что это коррелирует с позитивной динамикой реальных располагаемых доходов населения в III квартале, о которой ранее сообщал Росстат: их рост составил 3% в годовом выражении. Это самый сильный квартальный рост доходов с 2014 г.

Участники опроса по-прежнему стараются меньше тратить на еду, но стали меньше экономить на непродовольственных товарах. Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых, – с 43% во II квартале 2019 г. до 38% в третьем.

«Индекс Иванова» – это ежеквартальное исследование Сбербанка, которое охватывает широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Впервые банк рассчитал индекс потребительской уверенности среднего класса в 2013 г. Со II квартала 2018 г. по I квартал 2019 г. Сбербанк не раскрывал значение индекса.