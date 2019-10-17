Реальные доходы показали взрывной рост в III квартале

Росстат обнаружил у людей рост доходов Игорь Хакимов / ТАСС

Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей) резко выросли за III квартал – сразу на 3% в годовом выражении, обнародовал оценку Росстат. Это самый сильный квартальный рост доходов с 2014 г. – данные за более ранние периоды Росстат пока не пересчитывал по новой методике, внедренной весной 2019 г. В целом за январь – сентябрь доходы выросли на 0,2%.

Последние несколько лет доходы людей падали – они сокращались четыре года подряд начиная с 2014 г., а за 2018 г. выросли на скромные 0,2% (после пересчета Росстатом данных по новой методике). Ситуация с реальными доходами не может не вызывать беспокойство, в августе жаловался президент Владимир Путин.

Росстат объясняет такой взрывной рост низкой сравнительной базой (за III квартал прошлого года показатель вырос всего на 0,2%) и увеличением поступлений от трудовой деятельности, на которые приходится более 76% всех доходов. За III квартал номинальная зарплата выросла на 8,4%, а иные трудовые доходы, в том числе серая зарплата, – на 7,3%. Такое увеличение зарплат Росстат называет характерным для III квартала в последние годы. Так, в 2018 г. темпы их роста в июле – сентябре превышали 8% к тому же периоду 2017 г.

Зарплаты сыграли основную роль в увеличении доходов, согласен Игорь Поляков из ЦМАКПа, но, по его оценкам, фонд оплаты труда рос медленнее – на 4,8% в реальном выражении. Выросла роль доходов индивидуальных предпринимателей и временных работников, а также серая зарплата, отмечает он: если во II квартале на них приходилось 10,5% доходов, то в третьем, по данным Росстата, – 14,1%. Но для такого сильного роста общих доходов либо сами такие заработки должны были расти быстрее, либо их доля в структуре доходов, предупреждает Поляков. Вероятнее всего, Росстат еще понизит оценку, считает он.

Владимир Путин президент России «Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 г., по-моему. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться. <...> Реальные располагаемые доходы, которые, как статистика показывает, что они падают, состоят из многих показателей – из доходов и расходов. Один из показателей расходов на сегодняшний день – это выплаты по кредитам, и банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато. <...> ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать этих пузырей. Тем не менее граждане берут [кредиты], потом платят [проценты], и это уходит в минус, влияет на реальные доходы населения».

В Минэкономразвития также удивились таким сильным цифрам, рассказывает федеральный чиновник, буквально за месяц до этого прогноз роста реальных располагаемых доходов был снижен – с 1 до 0,1% в 2019 г. Министерство объясняло ухудшение прогноза ростом платежей по потребительским кредитам.

Денежные доходы людей росли быстрее средней зарплаты, при росте пенсий примерно на 6% столь существенный прирост могли обеспечить доходы от собственности, предпринимательской деятельности или той части доходов, которую Росстат досчитывает, указывает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, поэтому цифра вызывает вопросы. По данным Росстата, в III квартале доходы от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды и т. п., выросли на 5,8%, от социальных выплат – на 6,3%.

Но темпы их роста значительно не отличаются от прошлых кварталов, говорит Поляков. Еще один признак того, что вряд ли доходы росли так быстро, как оценивает Росстат, – слабый рост потребления (на 0,5% против 1% во II квартале).

Такой рост доходов в целом объясним, спорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: он оказался ближе к темпам роста реальных зарплат (в первую очередь в частном секторе) в последние месяцы. О росте зарплат свидетельствует и увеличение поступлений НДФЛ, продолжает он. По данным Федеральной налоговой службы на 1 сентября 2019 г., доходы бюджета от НДФЛ превысили 2,5 трлн руб., что на 8,7% больше, чем годом ранее. Явных индикаторов, которые бы указывали, что рост доходов на 3% невозможен, нет, считает Полевой.

Реальные доходы растут и благодаря замедлению инфляции, отмечает Полевой. По его оценкам, вклад этого фактора в рост показателя составил около 0,7 процентного пункта. Исходя из данных Росстата на 14 октября в годовом выражении инфляция замедлилась до 3,8% с 4% в сентябре. В начале сентября Минэкономразвития допускало, что инфляция по итогам 2019 г. может оказаться даже ниже нового официального прогноза в 3,8%, а в начале октября министерство допустило ее снижение до 3,2%. Замминистра финансов Алексей Моисеев вчера сказал, что инфляция в этом году может замедлиться даже до 2,8%. Пересмотреть прогноз инфляции на ближайшем заседании обещал и ЦБ (сейчас он ждет ее на уровне 4% к концу 2019 г.).

Косвенно подтверждает рост доходов увеличение сбережений населения, говорится в сообщении Росстата. Если в III квартале 2018 г. ЦБ зафиксировал отток средств со вкладов – более 110 млрд руб., то в III квартале этого года был приток – свыше 250 млрд. В целом за январь – сентябрь 2019 г. приток вкладов населения был почти втрое выше, чем годом ранее, сообщил ЦБ в четверг. В частности, в сентябре возобновился рост вкладов в иностранной валюте – на 0,8%, а в рублях он составил 0,2%. Сработал эффект низкой базы, считает старший управляющий директор НКР Александр Проклов. В III и IV кварталах 2018 г. была сильная волатильность на рынке после появления американского законопроекта о санкциях против крупнейших российских банков, начался отток депозитов и рост ставок по вкладам, вспоминает он. А старший аналитик Moody’s Ольга Ульянова объясняет рост вкладов снижением ставки ЦБ – люди стараются закрепить доходность.

Такой рост реальных доходов может поддержать частное потребление в условиях замедления роста потребительского кредитования после ужесточения регулирования ЦБ, считает Полевой. Поможет также запланированная индексация зарплат в госсекторе на 4% в октябре, продолжает он.

В подготовке статьи участвовал Артур Арутюнов