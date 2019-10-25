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Минтранс предложил обменивать бутылки и банки на проезд в метро

Минтранс предложил устанавливать на станциях метро и платформах железной дороги фандоматы, которые будут принимать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки. В обмен на сданную тару граждане смогут пополнить свою транспортную карту или получить баллы на оплату парковки, сообщает ТАСС со ссылкой на приглашение на совещание по этому вопросу, которое ведомство разослало в несколько министерств и компаний. Его подлинность агентству подтвердил Минпромторг.

На совещании были приглашены «РЖД», «Московский метрополитен», «Петербургский метрополитен», «Нижегородское метро», правительство Москвы, Росжелдор, Росавтодор, Российский экологический оператор, Минприроды Минпромторг, Роспотребнадзор, а также компании «РТ-Инвест», «Современный рециклинг» и «Зеленая собака». Список приглашенных на совещание публиковал Telegram-канал «Зеленый змий».

Минтранс действительно прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры, подтвердили агентству в пресс-службе министерства. В Минприроды заявили, что концептуально поддерживают эту идею.

Представитель «РТ-Инвест» сообщил «Ведомостям», что они не исключают своего участия в каких-либо совместных проектах по реализации подобных инициатив. Он отметил, что компания имеет свои наработки по данному направлению, которые будут озвучены в ближайшее время.