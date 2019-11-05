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СМИ узнали о попытках Китая добиться от США отмены пошлин на $112 млрд

Китай добивается, чтобы президент США Дональд Трамп отменил пошлины на китайские товары на $112 млрд, введенные в начале сентября, сообщает Politico со ссылкой на три источника, информированных о ходе переговоров.

Белый дом действительно рассматривает возможность отмены пошлин на китайскую одежду, бытовую технику и мониторы общей стоимостью $112 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Такой шаг со стороны США будет отвечать основному требованию Пекина. Однако Вашингтон, скорее всего, ожидает получить что-то взамен, в том числе усиление мер по защите интеллектуальной собственности, большую уверенность в масштабах закупок Китаем американской сельхозпродукции и проведение церемонии подписания соглашения в США.

В октябре США и Китай достигли частичного соглашения, которое должно способствовать перемирию в торговой войне, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, Китай должен будет пойти на некоторые сельскохозяйственные уступки, а США предоставят льготы по тарифам.

Позже Трамп заявил, что США не будут повышать пошлины на китайские товары на $250 млрд, а Китай согласился покупать американскую фермерскую продукцию на $40–50 млрд. При этом Пекин публично не подтвердил какие-либо договоренности.