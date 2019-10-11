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Bloomberg узнал о планах США и Китая заключить перемирие в торговой войне

США и Китай достигли частичного соглашения, которое должно способствовать перемирию в торговой войне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, договоренности, заключенные двумя странами, заложат основу для более широкой сделки. Последнюю лидеры Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут подписать в конце этого года, отметили источники.

В рамках достигнутого соглашения Китай должен будет пойти на некоторые сельскохозяйственные уступки, а США предоставят некоторые льготы по тарифам, рассказали собеседники издания. Это сделка предварительная, она может быть изменена, подчеркивает Bloomberg.

Как пишет Reuters, Белый дом не подтвердил эту информацию.

10 и 11 октября в Вашингтоне проходят переговоры между американской и китайской делегациями. В них участвовали, в частности, министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Китая Лю Хэ. Последний также должен встретиться с президентом Дональдом Трампом. 11 октября американский лидер написал в Twitter: «Хорошие вещи происходят на переговорах с Китаем. Более теплые чувства, чем в последнее время, и это все больше похоже на то, что было в прежние времена. Встречаюсь с вице-премьером [Китая] сегодня. Все хотели бы, чтобы произошло что-нибудь важное!»

Торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 г. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны ранее неоднократно вели переговоры о заключении сделки.