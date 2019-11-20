Орешкин предложил план «критически необходимых» структурных реформ
Министерство экономического развития подготовило план структурных реформ, критически необходимых для ускорения роста российской экономики с 2021 г. до 3% и выше. Предложения содержатся в письме министра экономического развития Максима Орешкина вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, пишет РБК.
Орешкин предлагает сосредоточиться на шести направлениях:
улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционного спроса
повышение эффективности рынка труда
развитие конкуренции
технологическое и инновационное развитие
развитие финансового рынка
увеличение сбыта российский товаров и услуг.
Принимать решение о реализации мер, необходимых для ускорения роста экономики, должна, по замыслу Орешкина, правительственная комиссия по экономическую развитию и интеграции, возглавляемая Силуановым. Эта комиссия должна будет собираться ежемесячно и на первом заседании утвердить главные направления структурных реформ.
Одновременно Орешкин предлагает создать подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Она будет рассматривать доклады ведомств о реализации структурных реформ (в том числе разногласий по ним), формировать предложения по дальнейшим необходимым мерам, готовить заключения о ситуации в экономике. Федеральный чиновник сказал РБК, что руководителем подкомиссии будет сам Орешкин.
Российские власти не первый год говорят о необходимости ускорить рост российской экономики до темпов выше среднемировых. Однако в 2019 г., по прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП вырастет на 1,3% против 3% в среднем по миру (прогноз МВФ).
Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции была создана в 2009 г. для борьбы с последствиями финансового кризиса. До 2018 г. ее возглавлял первый вице-премьер Игорь Шувалов, который сейчас руководит госкорпорацией ВЭБ.РФ.