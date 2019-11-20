Орешкин предложил план «критически необходимых» структурных реформ

Одновременно Орешкин предлагает создать подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Она будет рассматривать доклады ведомств о реализации структурных реформ (в том числе разногласий по ним), формировать предложения по дальнейшим необходимым мерам, готовить заключения о ситуации в экономике. Федеральный чиновник сказал РБК, что руководителем подкомиссии будет сам Орешкин.