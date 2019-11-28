Reuters: Венесуэла пытается расплачиваться с поставщиками в юанях

После этого Венесуэла и PDVSA расплачивались с некоторыми партнерами в евро, вырученными от продажи нефти и золота за границу. Теперь Каракас хочет воспользоваться своими китайскими счетами в юанях. Как утверждают двое из источников Reuters, на счету центробанка Венесуэлы в НБК хранится сумма, эквивалентная как минимум $700 млн в китайской валюте. Эти деньги он получил в этом году за поставки нефти.