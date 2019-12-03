Налог GAFA может повысить пошлины на импорт из Франции в США на 100%
Власти США готовы повысить таможенные пошлины на ввоз в страну товаров из Франции в ответ на введение в этой стране нового налога на цифровые услуги. Об этом говорится в отчете Офиса торгового представительства США (USTR), опубликованном на его сайте.
Франция 24 июля 2019 г. приняла закон о налоге в 3% с дохода it-компаний, который они получают в стране. Налог имеет обратную силу с начала 2019 года. USTR утверждает, что налог на цифровые услуги применяется именно к американским компаниям, которые доминируют на рынке.
Сам новый налог, по словам представителя USTR Роберта Латхайзера, получил название «налог GAFA», что расшифровывается как Google, Apple, Facebook и Amazon. Среди компаний, которых «дискриминирует» новый налог во Франции, USTR назвала Groupon Inc., eBay Inc., Match Group Inc. и Expedia Group.
В USTR заявили, что в ответ США рассматривают возможность ввести 100-процентную пошлину на импорт французских товаров на сумму $2,4 млрд. Предложенные тарифы будут обсуждаться с американской общественностью до середины января. Среди товаров, к которым планируется применить предлагаемые пошлины - 63 позиции, в том числе — вино, сыр, сумки и фарфор. Всего импорт из Франции в 2018 г. составил $52 млрд.
Власти Франции ранее заявляли, что «не откажутся от справедливого налогообложения технологических гигантов». Арбитром по вопросу «цифрового» налога может выступить Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во Франции готовы отменить налог в случае соглашения в рамках ОЭСР.