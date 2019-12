Налог GAFA может повысить пошлины на импорт из Франции в США на 100%

Сам новый налог, по словам представителя USTR Роберта Латхайзера, получил название «налог GAFA», что расшифровывается как Google, Apple, Facebook и Amazon. Среди компаний, которых «дискриминирует» новый налог во Франции, USTR назвала Groupon Inc., eBay Inc., Match Group Inc. и Expedia Group.