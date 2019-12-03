Налог GAFA может повысить пошлины на импорт из Франции в США на 100%

Франция 24 июля 2019 г. приняла закон о налоге в 3% с дохода it-компаний, который они получают в стране. Налог имеет обратную силу с начала 2019 года. USTR утверждает, что налог на цифровые услуги применяется именно к американским компаниям, которые доминируют на рынке.