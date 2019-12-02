Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал два закона для поддержки протестующих в Гонконге. Первый позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в регионе, а второй запрещает поставку в Гонконг средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций. Кроме того, США намерены ежегодного пересматривать торговые отношения с Гонконгом в зависимости от степени его автономии.