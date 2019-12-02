Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге
Китай ввел санкции против США в ответ на принятие американскими властями законов по ситуации в Гонконге. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, передает Reuters.
Санкции предусматривают приостановку рассмотрения запросов американских военных кораблей и самолетов на заход в Гонконг. Власти Китая также ввели ограничения против правозащитной организации Human Rights Watch «за поддержку экстремизма и насилия» в Гонконге, отмечает агентство.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал два закона для поддержки протестующих в Гонконге. Первый позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в регионе, а второй запрещает поставку в Гонконг средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций. Кроме того, США намерены ежегодного пересматривать торговые отношения с Гонконгом в зависимости от степени его автономии.
Власти Китая раскритиковали эти законы. МИД страны заявил, что жители Гонконга обладают «беспрецедентными демократическими правами», а США вмешиваются во внутренние дела Китая. Ведомство также пообещало принять «жесткие контрмеры».