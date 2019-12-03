Датский Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Россия также окажется в выигрыше от растущего интереса к климатической политике, так как является крупнейшим в мире поставщиком палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. Банк ожидает в 2020 г. резкого роста спроса на никель из-за перевода аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на этот металл. Основную выгоду от этого получит «Норникель».