Датский Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2020 год
Датский Saxo Bank опубликовал свои ежегодные «шокирующие прогнозы», в которых попытался предсказать маловероятные и недооцениваемые события 2020 г. Это не официальные рыночные прогнозы, а попытка исследовать пределы возможного, подчеркивают в банке.
Согласно прогнозу Saxo Bank, Россия в следующем году может выиграть как в «зеленой», так и в «черной» энергетике. Вместе с ОПЕК она объявит о новом сокращении добычи нефти из-за замедления добычи сланцевой нефти в США. В результате стоимость нефти марки Brent вернется к $90 за баррель, а акции «Роснефти» вырастут на 50%.
Россия также окажется в выигрыше от растущего интереса к климатической политике, так как является крупнейшим в мире поставщиком палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. Банк ожидает в 2020 г. резкого роста спроса на никель из-за перевода аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на этот металл. Основную выгоду от этого получит «Норникель».
Saxo Bank также допускает возможность, что Европейский центробанк неожиданно поднимет ставки, Венгрия выйдет из Евросоюза, Азия создаст новую резервную валюту, а президент США Дональд Трамп введет налог на всю иностранную выручку, но проиграет выборы.