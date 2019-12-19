Путин не ответил, можно ли тратить ФНБ
Фонд национального благосостояния (ФНБ) действительно вырос, практически в два раза за 2019 г. (с 4 трлн руб. на 1 января 2019 г. до 7,9 трлн руб. к 1 декабря. – «Ведомости»), заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. 20% ФНБ уже так или иначе находятся в экономике, в том числе через госкорпорацию ВЭБ.РФ, ответил он на вопрос, нужно ли тратить накопленные резервы. При этом 8% из них потрачены на прямые крупные проекты – например, строительство ЦКАДа, расшивку БАМа и Транссиба, осуществляются закупки подвижного состава РЖД, перечислил Путин.
Есть решение, что траты ФНБ, пока он не достигнет 7% ВВП, заморожены, в принципе, эти средства накоплены, но на счета они придут только к лету 2020 г., тогда можно будет активнее использовать деньги, сказал президент. Но предупредил, что главное назначение фонда – сохранение стабильности валюты, «разбрасывать деньги мы не будем».
Во время пресс-конференции он также упомянул один из проектов, который может быть поддержан за счет резервов. «Нам нужно обеспечить развитие Восточного полигона, и мы тоже, в том числе, возможно, и из ФНБ, будем это делать», – сказал он.
Как распорядиться накопленными в ФНБ деньгами, чиновники уже договорились. Проект таких поправок в Бюджетный кодекс был опубликован на regulation.gov.ru. Потратить планируется до 1 трлн руб. за 2020–2022 гг. на внутренние инфраструктурные проекты, а также на кредиты другим государствам. При финансировании инфраструктуры доля денег ФНБ в проекте не может превышать 20%. При этом при выделении средств и на внешние кредиты, и на внутренние проекты доходность вложений ФНБ должна быть не ниже доходности ОФЗ (если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ).