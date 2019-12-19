Путин не ответил, можно ли тратить ФНБ

Как распорядиться накопленными в ФНБ деньгами, чиновники уже договорились. Проект таких поправок в Бюджетный кодекс был опубликован на regulation.gov.ru. Потратить планируется до 1 трлн руб. за 2020–2022 гг. на внутренние инфраструктурные проекты, а также на кредиты другим государствам. При финансировании инфраструктуры доля денег ФНБ в проекте не может превышать 20%. При этом при выделении средств и на внешние кредиты, и на внутренние проекты доходность вложений ФНБ должна быть не ниже доходности ОФЗ (если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ).