Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры
Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит агентство «РИА Новости»).
В среду, 15 января, Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он пообещал сразу несколько мер для повышения рождаемости в России. Так, появятся ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет включительно. Сразу несколько предложенных мер касаются материнского капитала: его будут выплачивать при рождении первого ребенка – 466 417 руб., при рождении второго его увеличат до 616 000 руб., при рождении третьего – будут погашать 450 000 руб. от ипотечного кредита.
Кроме того, все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены горячим питанием.