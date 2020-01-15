Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры

В среду, 15 января, Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он пообещал сразу несколько мер для повышения рождаемости в России. Так, появятся ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет включительно. Сразу несколько предложенных мер касаются материнского капитала: его будут выплачивать при рождении первого ребенка – 466 417 руб., при рождении второго его увеличат до 616 000 руб., при рождении третьего – будут погашать 450 000 руб. от ипотечного кредита.