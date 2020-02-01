Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью
США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»). Он добавил, что США – самый крупный производитель энергоресурсов в мире и все, что нужно сделать Белоруссии, – это обратиться к Вашингтону.
В то же время, по словам Помпео, США не готовы окончательно снять с Белоруссии оставшиеся санкции. «Пока мы до этой точки не дошли. Но такие встречи, как сегодня, приближают нас к этой цели», – сказал госсекретарь.
В ближайшее время Вашингтон намерен назначить своего посла в Белоруссии, отметил также Помпео.
США ввели санкции в отношении ряда белорусских предприятий по указу Джорджа Буша в июне 2006 г. Причиной назывались нарушения прав человека в республике. Под санкции, в частности, попали Белорусский нефтяной торговый дом, а также концерн «Белнефтехим».