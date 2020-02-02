Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения
По итогам прошлого года наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской области (19 000 человек), Омской (17 600), Кемеровской (16 500), Волгоградской (15 800) и Алтайском крае (15 800). Такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на Росстат.
Наибольший прирост населения зафиксирован Московской области (88 000 человек), Москве (77 200), Тюменской области (31 800), Краснодарском крае (29 600) и Ленинградской области (28 500).
Сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости некорректно, отметил в беседе с изданием директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. В крупных регионах число родившихся и умерших будет больше, чем в маленьких, пояснил эксперт. Более объективными показателями он считает относительные рождаемость и смертность, которые берутся в расчете на 1000 жителей региона. По этому показателю в 2018 г. по рождаемости лидировали Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан и Алтай. По смертности — Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области.
Зубец также привел данные средней продолжительности жизни за 2018 г. Ниже всего этот показатель по итогам позапрошлого года был в Чукотском автономном округе (63,6 года). Далее следовали Тыва (66,5), ЕАО (68,6), Забайкалье (69) и Амурская область (69,1).