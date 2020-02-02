Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения

Сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости некорректно, отметил в беседе с изданием директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. В крупных регионах число родившихся и умерших будет больше, чем в маленьких, пояснил эксперт. Более объективными показателями он считает относительные рождаемость и смертность, которые берутся в расчете на 1000 жителей региона. По этому показателю в 2018 г. по рождаемости лидировали Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан и Алтай. По смертности — Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области.