Численность населения России снова сократилась

Убыль уменьшилась, но это не значит, что тренд изменился, объясняет директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Все демографические прогнозы указывают, что Россия не может вернуться к росту населения, говорит она: «И на этот тренд в течение как минимум 20 лет уже вряд ли можно будет повлиять».