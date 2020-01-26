Численность населения России снова сократилась
Меры из послания президента на этот тренд повлиять не могут, считают экономисты
Численность населения России сократилась в 2019 г. второй год подряд. Убыль составила 35 600 человек, сообщил Росстат, это меньше, чем в 2018 г., когда оно сократилось на 99 700 человек. По предварительным данным, в России 146 745 098 человек.
Убыль уменьшилась, но это не значит, что тренд изменился, объясняет директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Все демографические прогнозы указывают, что Россия не может вернуться к росту населения, говорит она: «И на этот тренд в течение как минимум 20 лет уже вряд ли можно будет повлиять».
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