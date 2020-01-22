К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

Мир находится в самом разгаре демографических перемен: доля пожилых людей растет, а молодых – сокращается. То, что раньше казалось проблемой отдельных развитых стран, сегодня становится глобальной проблемой. Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%. И большинству стран придется реформировать пенсионную систему так, чтобы финансировать растущее число пенсионеров (которые к тому же будут получать пенсию дольше, чем прошлые поколения) на фоне сокращения рабочей силы. Без реформ и ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлиться, а благосостояние людей – снизиться. Такие неутешительные прогнозы делают экономисты Credit Suisse в докладе, представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе.