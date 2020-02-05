Bloomberg: Вашингтон обсуждает выход из соглашения ВТО по госзакупкам

Решение о выходе из соглашения осложнит торговые переговоры, которые Вашингтон планирует с Великобританией и Европейским Союзом. Это создаст проблемы для премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которому нужно обеспечить ратификацию соглашения между США, Мексикой и Канадой о свободной торговле. Однако обсуждаемый шаг США соответствует практике Трампа, который угрожает выйти из международных соглашений, когда необходимо, чтобы были приняты его условия, считают собеседники агентства.