Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов

Минэкономразвития сообщило, что удовлетворено решением апелляционного органа ВТО. «Россия намерена в полной мере и своевременно исполнять решения органа ВТО по разрешению споров, – говорится в сообщении министерства. – Такое исполнение будет осуществляться в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе и не приведет к допуску небезопасной железнодорожной продукции на территорию России».