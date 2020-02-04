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Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов

С 2013 года украинские поставки железнодорожной техники резко сократились
Владимир Штанов Анна Червонная
Украина не убедила Всемирную торговую организацию, что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования /Екатерина Ширинкина для Ведомостей

Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования. Это следует из решения апелляционного органа ВТО, опубликованного 4 февраля на сайте www.wto.org. Вместе с тем, апелляционный орган рекомендовал российским властям привести в соответствии с правилами ВТО меры, связанные с сертификацией железнодорожного оборудования.

Минэкономразвития сообщило, что удовлетворено решением апелляционного органа ВТО. «Россия намерена в полной мере и своевременно исполнять решения органа ВТО по разрешению споров, – говорится в сообщении министерства. – Такое исполнение будет осуществляться в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе и не приведет к допуску небезопасной железнодорожной продукции на территорию России».

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