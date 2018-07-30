Россия выиграла у Украины спор в ВТО о поставках вагонов
Россия выиграла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) с Украиной по поводу импорта вагонов и стрелочных переводов, сообщил «РИА Новости» директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.
Киев подал соответствующий иск в октябре 2015 г. Украинская сторона настаивала, что с 2013 г. Россия необоснованно ограничила поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других железнодорожных комплектующих. Ограничения затронули Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, «Азовзагальмаш» и Харьковский машиностроительный завод.
Это уже второй спор, который Россия выиграла у Украины в ВТО. В июле арбитраж удовлетворил большинство требований по иску, который касался пошлин на нитрат аммония российского производства. Основная претензия Москвы заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.
Также Украина направляла в ВТО третий иск, касающийся ограничений транзита товаров украинского производства через российскую территорию.