Россия не смогла выполнить обязательство перед ВТО

Члены Евразийского союза не дали с 1 июля отменить льготные пошлины для участников соглашений о промсборке

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Партнеры по ЕАЭС не позволили России выполнить обязательства перед ВТО Максим Стулов / Ведомости

С 1 июля 2018 г. Россия по условиям вступления в ВТО должна была отменить льготные таможенные пошлины на автомобильные компоненты, ввозимые для локального производства. Преимущественно это нулевые ставки – они должны вырасти до 5–10%. Но пошлины остаются прежними, следует из Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит Россия.

От российской стороны поступило предложение о приведении ставок ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для промсборки в соответствие с обязательствами России перед ВТО, говорит представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, регулирующий орган ЕАЭС). По его словам, вопрос был рассмотрен на заседаниях совета комиссии, но решение пока не принято. У некоторых государств есть намерение сохранить льготный режим, поясняет он: «Решается вопрос юридико-технического характера, касающийся фиксации этого обязательства в решениях союза. Надеемся прийти к консенсусу в ближайшее время».