Hyundai построит один из крупнейших в России моторных заводов
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В течение трех лет Hyundai построит завод двигателей в Санкт-Петербурге мощностью 150 000 моторов в год. Об этом со ссылкой на Ентэк Ли, гендиректора автозавода «Хендэ мотор мануфактуринг рус», расположенного в этом же городе, сообщили «Интерфакс» и ТАСС.
О намерении компании построить моторный завод весной 2017 г. говорил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. Но тогда не были понятны ни мощность предприятия, ни сроки его строительства. Обсуждалась в том числе возможность размещения заказов на сторонних мощностях. Для проекта возможно привлечение партнера из числа производителей комплектующих, сказал представитель «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Также, по его словам, компания заинтересована в закупке местных комплектующих для моторов. Например, делегация «Хендэ мотор мануфактуринг рус» уже посещала «Камаз», который освоил выпуск поковок коленвалов для российского моторного завода Volkswagen.
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