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Hyundai до конца года примет решение о производстве двигателей в России

Корейский автоконцерн Hyundai до конца текущего года примет решение о строительстве в России завода по производству двигателей, передает «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора ООО «Хендэ мотор СНГ» Алексея Калицева.

По словам Калицева, решение пока еще не принято, изучаются различные варианты. «Мы рассчитываем, что решение будет принято в этом году», - сказал он.

В частности, Hyundai рассматривает варианты сотрудничества с российским производителями элементов двигателей и трансмиссий, рассказал Калицев. «Мы изучаем не только строительство собственными силами завода по выпуску двигателей, но также ведем консультации с российскими производителями», - отметил он. По его словам, речь идет о составляющих двигателя и трансмиссии.

В апреле прошлого года замминистра промышленности Александр Морозов говорил, что Hyundai собирается наладить выпуск двигателей в России, при этом компания может разместить производство на мощностях автозаводов других компаний. В пресс-службе самого автоконцерна заявляли, что компания «занимается анализом перспектив российского рынка». Нyundai производит автомобили в России на заводе компании в Петербурге.