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Владимир Штанов
Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Страна поддержанных двигателей

Минпромторг хочет стимулировать автоконцерны увеличивать локализацию производства

Наградой для производителей будет допуск к программам господдержки автопрома

Для комплектующих в России большой рынок сбыта, передает Министерство промышленности и торговли слова министра Дениса Мантурова: свои заводы построили практически все крупнейшие мировые автопроизводители. «В скором времени мы введем новые требования к локализации, и этот сегмент получит дополнительный импульс для роста», – пообещал министр. Представитель Минпромторга не смог сказать, что это за новые требования.

Минпромторг совместно с отраслью разрабатывает набор минимально необходимых технологических операций для признания ключевых автомобильных узлов (двигатели, коробки передач, электроника и др.) выпущенными в России, объяснили «Ведомостям» люди, близкие к трем производителям автомобилей. Это будет добавлено в постановление правительства, определяющее условия признания российского происхождения товара.

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