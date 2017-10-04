В России может начаться производство узбекских автомобилей Ravon, конкурирующих с Lada

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Поставки Ravon в Россию начались в прошлом году Андрей Гордеев / Ведомости

Совместное предприятие (СП) GM Uzbekistan хочет организовать сборочное производство в России, рассказал заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов (его слова приводит sputniknews-uz.com). «Ведутся переговоры по организации промышленной сборки автомобилей GM Uzbekistan в Самарской и Ленинградской области», – уточнил он, но конкретные рассматриваемые площадки, возможный модельный ряд и другие детали не пояснил. По его словам, вопросы возможного выпуска машин в России детально обсуждались с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Мантуров сказал, что министерство допускает возможность подписания с GM Uzbekistan специнвестконтракта (доступ к господдержке и гарантия неухудшения налоговых условий в обмен на инвестиции. – «Ведомости»), аналогичные преференции российские власти ожидают и для российских производителей в Узбекистане. На дополнительные вопросы представитель Минпромторга России не ответил. Параметры пока обсуждаются, пояснил он. То же самое сказал и представитель GM Uzbekistan. Российской стороной предложено рассмотреть завод GM в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Минпромторга. Его мощность – 98 000 машин в год, с 2015 г. он законсервирован. С тех пор ситуация на предприятии не изменилась, планов по расконсервации нет, говорит представитель GM. Руководитель комитета по промышленности и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин сказал, что обращений с предложением о сборке моделей, выпускаемых GM Uzbekistan, не было. Но город готов рассмотреть это предложение, добавил он. Никаких переговоров, даже предварительных, с правительством Ленинградской области компания не ведет, сообщил его представитель. Представитель минэкономразвития Узбекистана на вопросы не ответил.