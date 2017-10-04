Топ-5 самых доступных автомобильных марок
Узбекско-американский Ravon оказался дороже Datsun, но дешевле Lada
«Автостат» рассчитал средневзвешенную цену автомобилей в России в первом полугодии 2017 г. Самой доступной маркой оказался японский Datsun – цена 529 000 руб. В рейтинг, составленный специалистами агентства, вошли 40 марок с объемом продаж более 300 штук
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На втором месте Ravon, поставки в Россию начались год назад. Автомобили производит GM Uzbekistan и продает за 535 000 руб. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на российском рынке составила 1,34 млн руб.
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Третье место заняла российская Lada – цена 557 000 руб.
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На четвертом месте китайский Lifan c 697 000 руб.
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Пятое место занял Chevrolet – цена 728 000 руб.
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Самая высокая средневзвешенная цена по результатам исследования оказалась у автомобилей Land Rover – 5,77 млн руб. Цены на автомобили премиум-сегмента находятся в широком диапазоне: от 2,7 до 5,8 млн руб., подсчитали аналитики «Автостата»
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