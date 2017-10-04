Топ-5 самых доступных автомобильных марок

Максим Стулов / Ведомости

«Автостат» рассчитал средневзвешенную цену автомобилей в России в первом полугодии 2017 г. Самой доступной маркой оказался японский Datsun – цена 529 000 руб. В рейтинг, составленный специалистами агентства, вошли 40 марок с объемом продаж более 300 штук

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