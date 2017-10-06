BMW намерена построить в России завод полного цикла

BMW хочет уйти от крупноузловой сборки своих моделей в России Эдуард Молчанов / ТАСС

BMW намерена построить автосборочный завод полного цикла в России, рассказал «Ведомостям» знакомый с менеджерами автоконцерна человек. Основной рассматриваемый вариант для размещения производства – Калининградская область, где действует особая экономическая зона (ОЭЗ). Резиденты ОЭЗ получают бюджетные субсидии, сопоставимые с расходами по уплате таможенных платежей при ввозе комплектующих. Мощность производства, скорее всего, будет сопоставима с продажами в России, продолжает собеседник «Ведомостей». На предприятии будет сварка и окраска кузовов. А вот штамповка кузовных деталей, а также производство двигателей и трансмиссий маловероятны – планируемая мощность невелика, объясняет он.

Старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм говорит, что компания собирается повысить уровень локализации производства. «В России есть несколько технологических зон, где производятся автомобили, включая Московский, Калужский, Петербургский, Калининградский регионы, – продолжает Кюнхайм. – Мы проанализировали все локации и сейчас находимся в стадии принятия решения». Этот процесс займет несколько недель или месяцев, поясняет он. «Я хочу, чтобы мы расставили точки над i – пойдем ли мы одни или с кем-то в партнерстве», – добавляет Кюнхайм. Инвестиции BMW могут составить несколько сотен миллионов евро, продолжает топ-менеджер.

С 1999 г. автомобили BMW выпускаются крупноузловым способом на мощностях калининградского «Автотора».

На «Автоторе» выпускаются модели 3, 5 и 7-й серий, кроссоверы X1, Х3, X4, X5, X6. Мощность производства – около 40 000 автомобилей в год.

Ранее немецкий автоконцерн и его партнер «Автотор» допускали возможность строительства в России автозавода полного цикла, но принятие решения постоянно откладывалось. При этом, по словам Кюнхайма, компания рада многолетнему партнерству в России и считает, что оно позитивное и дает хороший результат.

«Проект с BMW действует и продолжается. В этом году поставлены на производство новые модели 5-й и 7-й серий. В будущем году обновление модельного ряда будет продолжено», – сказал представитель «Автотора», отказавшись от других комментариев.

Ранее руководство «Автотора» рассказывало, что для строительства завода полного цикла по выпуску BMW планируется подписать специальный инвестиционный контракт (допуск к господдержке в обмен на инвестиции). Так поступил уже конкурент марки – Daimler, который к 2019 г. построит завод по производству легковых Mercedes-Benz в Московской области. Проектная мощность предприятия – 25 000 машин в год, стоимость проекта – 250 млн евро. Предприятие будет выпускать седаны E-класса и три модели кроссоверов – GLE, GLS и GLC.

«Государственное регулирование иностранных компаний в России изменится в ближайшие годы. И это потребует от нас более глубокой локализации, чтобы полноценно вести бизнес», – пояснил Кюнхайм. Компании для нового проекта необходим специнвестконтракт, соглашается Кюнхайм, но будет ли он подписан и когда, не поясняет.

«BMW не подавала заявку на заключение специнвестконтракта и не обращалась в Фонд развития промышленности (оператор инвестконтрактов. – «Ведомости») за консультациями по ее подготовке», – передал «Ведомостям» заместитель директора фонда Сергей Вологодский. По его словам, возможность заключения специнвестконтракта в 2016 г. прорабатывал «Автотор». Сейчас «заявок на заключение специнвестконтракта от обеих компаний нет», добавил Вологодский.

Инвестконтракт поможет в том числе участвовать в госзакупках – такую возможность компания потеряла (как и легковые Audi, собираемые в Калуге) в начале 2017 г., когда чиновники увеличили число требуемых технологических операций при выпуске автомобилей, говорит знакомый с менеджерами автоконцерна человек. На госзакупки приходилось до 3% общих продаж марки в России, отмечает представитель BMW.

«Четыре года назад мы ожидали, что российский рынок взлетит до 3 млн автомобилей в год, но он в итоге сократился до менее 1,5 млн шт., – говорит Кюнхайм. – Сейчас рынок восстанавливается. Это связано в том числе с политической ситуацией, которая выправляется между Россией, Европой, Германией».

В 2016 г. продажи BMW в России практически не изменились по сравнению с годом ранее – 27 507 автомобилей, а в январе – августе этого года выросли на 5% до 19 279 шт. Для сравнения: по итогам восьми месяцев продажи Mercedes-Benz снизились на 5% до 23 881 машины, Audi – на 24% до 11 015 шт., гласят данные АЕБ. Весь рынок вырос на 9,6%.

По итогам 2017 г. российский рынок вырастет на 15%, продажи премиальных автомобилей – на 2–3%, прогнозирует гендиректор «BMW Group Россия» Максимилиан Келльнер. В 2018 г., как ожидает BMW, рынок увеличится примерно на 10%, премиум-сегмент – на 5%, а доля марки – на 1–2 п. п. Компания будет расширять модельный ряд, прежде всего в люксововом сегменте. И конечно же, особый упор будет сделан на кроссоверы, следует из слов Кюнхайма.

К бренду BMW в России высокая лояльность, особенно в европейской части, наряду с Mercedes-Benz, комментирует президент Российской ассоциации дилеров Олег Мосеев. На «Автоторе» сейчас выпускается почти весь модельный ряд BMW, а по полному циклу, скорее всего, будут выпускаться самые продаваемые модели, отмечает он: по такому же принципу, например, выбраны модели для производства на будущем заводе Mercedes-Benz. По его мнению, мощность нового производства будет с запасом, но не для экспорта, а под будущий рост российского рынка.