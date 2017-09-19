Автомобили с мощным двигателем могут подорожать

Чиновники хотят с 2018 года удвоить размер акцизов для автомобилей с моторами от 200 л. с.

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Акцизы на автомобили с мощным двигателем могут вырасти более чем вдвое В. Волков / Ведомости

С 2018 г. в России может расшириться шкала акцизов на легковые автомобили, размер которых привязан к мощности двигателя, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018–2020 гг. (с ней ознакомились «Ведомости»). Сейчас категорий три, последняя из них охватывает машины с моторами от 150 л. с. и предполагает уплату акциза в размере 420 руб. за 1 л. с. (437 руб. в 2018 г.). Чиновники хотят добавить в эту шкалу четыре новые категории: 200–300, 300–400, 400–500 и свыше 500 л. с. Размер акцизов для них предполагается в размере 897, 925, 965 и 1084 руб. соответственно. Это позволит привлечь в 2018 г. в бюджет 13,9 млрд руб., говорится в документе.

Россия входит в Евразийский экономический союз, но размер акцизов устанавливает каждая страна самостоятельно, напоминает юрист налоговой практики Sameta Ирина Попова. Их плательщики – организации и индивидуальные предприниматели. Физические лица акцизы не платят, но если импорт тех же автомобилей массовый, то такого человека могут признать индивидуальным предпринимателем, замечает Попова. Внутри страны акцизы уплачивают производители и учитывают их в стоимости своей продукции, добавляет она.

Расширение шкалы акцизов приведет к росту цен на машины верхнего среднего и премиального сегментов, поскольку в бюджетном сегменте используются моторы меньшей мощности, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Причем цены вырастут больше, чем размер акциза, – нужно учитывать еще и уплачиваемый НДС, добавляет сотрудник одного из автоконцернов.

В России среди премиальных марок лидирует Mercedes-Benz, продажи которого в январе – августе 2017 г. составили 23 881 шт. (минус 5%). Представитель компании не стал комментировать идею расширения шкалы акцизов. Больше всего премиальных автомобилей в России выпускает BMW – на «Автоторе». В январе – августе 2017 г. продажи марки в России выросли на 5% до 19 279 шт. «BMW Group Россия», по словам ее представителя, «не поддерживает какие-либо шаги, ведущие к увеличению фискальной нагрузки на бизнес или на потребителей, поскольку это отражается на стоимости конечной продукции и препятствует росту покупательской активности, что, в свою очередь, негативно сказывается на продажах новых автомобилей».

Удорожание на 100 000 руб. будет ощутимо для покупателей машин стоимостью 2–3 млн руб., но не станет препятствием для тех, кто покупает машины за 5–6 млн руб., считает Удалов. Об этом же говорит и сотрудник одного из крупных производителей премиальных автомобилей. Но у покупателей будет возможность сэкономить – как правило, в линейке машин стоимостью 2–3 млн руб. есть версии с моторами мощностью менее 200 л. с., добавляет он. В любом случае, если спрос и упадет, затем восстановится по мере привыкания к новым ценам, думает Удалов.