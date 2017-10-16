Немецкие производители сельхозтехники попросили правительство о дополнительных субсидиях

Правительство согласилось выделить для субсидирования скидок покупателям техники на 12% больше, чем в этом году

Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Субсидии от Путина

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Субсидии от Путина Михаил Климентьев / ИТАР-ТАСС

На субсидирование производителей сельхозтехники в 2018 г. будет дополнительно выделено 2 млрд руб., сообщил президент Владимир Путин. О продолжении субсидирования «от лица всех российских сельхозпроизводителей» попросили в том числе представители немецкого бизнеса, предприятия которых в России достигли требуемого правительством уровня локализации, пояснил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Будет увеличено финансирование программы субсидирования скидок на технику (15–20% в зависимости от региона, обеспечивает больше половины всех продаж на российском рынке. – «Ведомости»), поясняет представитель Минпромторга. В 2017 г. на финансирование программы было выделено 13,7 млрд руб. Деньги были израсходованы в июне, после чего правительство добавило еще 2 млрд руб. Общая сумма субсидий по заключенным договорам по этой программе на 29 сентября составила 15,5 млрд руб., приводит данные представитель ассоциации «Росспецмаш». Из них перечислено 8,3 млрд руб., уточняет представитель Минпромторга.