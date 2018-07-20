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Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

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Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск России к Украине о применении антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония (аммиачная селитра) российского производства. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

«Мы расцениваем это как безусловную победу России. Третейская группа удовлетворила подавляющее большинство наших претензий, и, самое главное, были поддержаны наиболее принципиальные из них», - заявил ТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко.

Россия пыталась оспорить украинскую методику энергокорректировок. Киев отказывался учитывать внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. Арбитраж пришел к выводу, что оснований для этого у Украины не было.

В июле 2014 г. Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония. Власти России посчитали, что такие меры не отвечают правилам ВТО. В 2015 г. Россия инициировала спор, подав жалобу в арбитраж организации.

Сейчас Россия ведет аналогичный спор с ЕС. Жалоба в ВТО была подана также в мае 2015 г.

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Политика
Новости

Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники

Ведомости
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Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих, передает CNNВыделение средств запланировано в бюджете США на текущий финансовый год.

«США предоставит Украине $200 млн на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников, с тем чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил», — заявили в Пентагоне. С 2014 г. США уже выделили в качестве поддержки Украине в области обороны около $1 млрд, отметили в ведомстве.

Посольство Украины в США подтвердило информацию о выделении средств. «Средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку ВС Украины», - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.

 Пентагон уже начал процедуры заключения контрактов на поставку на Украину техники, отметили в посольстве.

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Политика
Новости

Двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Дагестане

Ведомости
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Двое полицейских погибли при обстреле автомобиля в Кизилюртовском районе Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по республике.

Ранее источник агентства в силовых структурах сообщил о двух погибших и одном раненом сотруднике полиции. В 20:30 по местному времени в Кизилюртовском районе на 764-м км федеральной автодороги «Кавказ» преступники из автомобиля Lada «обстреляли двигавшуюся в попутном направлении служебную автомашину». В ней находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД. После нападения злоумышленники скрылись. Двое сотрудников полиции от полученных ранений скончались на месте, уточнили в МВД. На территории района введен план «Сирена».

На место ЧП приехал министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, работает следственно-оперативная группа. Весь личный состав районного отдела полиции поднят по тревоге. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

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Политика
Новости

Власти США заявили о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе

Ведомости
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Власти США не признают легитимными результаты референдума, который президент России Владимир Путин предложил провести на территории Донбасса. Об этом представитель госдепартамента США Хизер Нойерт написала в Twitter.

«У «референдума» не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе», — пояснила она.

Ранее Bloomberg сообщило, что российский президент на встрече в Хельсинки предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом Путин рассказал российским дипломатам через три дня после саммита, уточнило агентство со ссылкой на участников встречи двух лидеров. В частности, Путин предложил провести референдум под эгидой международных наблюдателей, рассказали источники Bloomberg. В ответ Трамп попросил время на обдумывание предложения Москвы и попросил пока не объявлять о нем публично.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Экономика
Новости

Россия продлила продуктовое эмбарго до конца 2019 года

Ведомости
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Правительство продлило до конца следующего года действие запрета на поставки в Россию сельскохозяйственной продукции из США, ЕС и ряда других стран, которые ранее ввели антироссийские санкции. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

В середине июля президент Владимир Путин подписал указ о продлении на следующий год ответных мер на введенные ранее антироссийские санкции.

В марте 2014 г. из-за ситуации с Украиной ЕС и ряд стран, в числе которых Австралия, Япония, Канада, Швейцария, США, ввели санкции против России. В начале августа 2014 г. глава государства подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На основании этого документа российское правительство ввело запрет на импорт из вышеперечисленных стран сельскохозяйственной продукции, а также мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и продуктов из него, рыбы.

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Бизнес
Новости

«Газпром нефть» одобрила продажу 49% акций «Газпромнефть-Востока»

Ведомости
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Совет директоров «Газпром нефти» одобрил продажу консорциуму РФПИ и эмиратскому суверенному фонду Mubadala 49% акций «Газпромнефть-Востока». Об этом говорится в материалах компании.

Фонд Mubadala в результате сделки получит 44% акций «Газпромнефть-Востока» за $271,2 млн, в свою очередь РФПИ купит 4,99% акций компании за $30,8 млн. «Газпром нефть» продолжит владеть пакетом в размере 51% акций.

«Газпромнефть-Восток» осуществляет нефтедобычу на 12 месторождениях в Томской области. Доказанные и вероятные запасы углеводородов на месторождениях компании оцениваются на уровне 40 млн т нефтяного эквивалента, или около 300 млн баррелей. В 2017 г. компания добыла 1,6 млн т нефтепродуктов (около 33 000 баррелей в день).

Консорциум 6 июля подал в ФАС ходатайство о покупке 49% в уставном капитале ООО «Газпромнефть-Восток».

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Экономика
Новости

Титов предложил снизить ставку страховых взносов в ПФР минимум до 14%

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снизить ставку страховых взносов, которые перечисляются работодателем в Пенсионный фонд, минимум до 14% с нынешних 22%. Соответствующее письмо Титов направил администрации президента, правительству, Совету Федерации и Госдуме. С копией документа ознакомился ТАСС.

Титов также предложил обеспечить 100%-ное государственное финансирование пенсионных обязательств для граждан, которые вышли на пенсию до 1992 г. Бизнес-омбудсмен считает, что для них необходимо создать отдельный фонд старших поколений. Этот фонд следует финансировать из федерального бюджета, а также при помощи дополнительных сборов, считает Титов.

Помимо этого он предлагает перевести накопительную систему для работающих граждан на добровольную основу, а также предоставить работодателям и гражданам льготы при формировании добровольной накопительной пенсии. По его мнению, следует ввести прогрессивную формулу пенсионных выплат, которая будет учитывать стаж и суммы всех доходов гражданина. Титов предложил разрешить докупать пенсионный стаж, сделать пенсионные счета собственностью гражданина, а не государства.

Титов считает, что реформа в виде повышения пенсионного возраста только на короткий срок поможет правительству решить задачу балансировки консолидированного бюджета. По его мнению, в среднесрочной и долгосрочной перспективе существующие проблемы только усугубятся. Через три года расходы федерального бюджета снова вырастут. Из-за того что новые рабочие места не создаются сейчас для молодежи и людей предпенсионного возраста, возникнет дефицит. К 2020 г. расходы на пособия по безработице будут соответствовать тому объему средств, что государство «сэкономит» в результате повышения пенсионного возраста, а в 2021 г. эти расходы «превысят достигнутую экономию», отмечается в письме.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Этот процесс будет происходить поэтапно, начиная со следующего года. Предполагается, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен на восемь лет - с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин - с 60 до 65 лет к 2028 г.

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Политика
Новости

Пострадавшего в результате отравления в Эймсбери выписали из больницы

Ведомости
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Пострадавший в результате отравления нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули выписан из больницы, передает британский телеканал Sky News.

«Я рада подтвердить, что сегодня из больницы был выписан Чарли Роули», - заявила заведующая больницей Лорна Уилкинсон. «Чарли пережил ужасный опыт, который большинство из нас никогда не могли себе представить», - отметил она. «Все мы здесь, в больнице Солсбери, желаем ему успехов», - добавила Уилкинсон.

По ее словам, достигнутый прогресс в состоянии его здоровья - это результат работы команды медицинских работников, которые «неустанно трудились».

Роули вместе со своей подругой Дон Стерджес были госпитализированы 30 июня. С признаками отравления нервно-паралитическим веществом их доставили в больницу Солсбери. Следствие считает, что они отравились веществом типа «Новичок» - тем же, каким пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Стерджес 8 июля скончалась. Приблизительно в это же время Роули пришел в сознание. Позже он дал показания.

Нервно-паралитическое вещество могло находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Об этом рассказал его брат Мэтью. Пара нашла флакон в парке. Как ранее сообщал телеканал, Стерджес побрызгала содержимое флакона на руки и лицо. Ответственность за отравление британцев в Эмсбери Лондон возложил на Россию. В Москве причастность к отравлению отвергают.

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Политика
Новости

NYT узнала о компромате на Трампа у ФБР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп за два месяца до выборов обсуждал с юристом Майклом Коэном выплаты бывшей модели Playboy, которая заявляла о романе с Трампом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников: адвокатов и других людей, знакомых с записью.

Коэн, занимавший на тот момент должность адвоката Трампа, тайно записал разговор, уточняет NYT. По данным издания, эту запись изъяла ФБР во время рейда в офис юриста. Минюст США расследует участие Коэна в выплатах денег женщинам с целью избежать негативных новостей во время президентской кампании Трампа, напоминает NYT. Следствие хочет выяснить, нарушались ли какие-либо федеральные законы.

Трамп действительно обсуждал с Коэном выплаты, но в итоге никому не заплатили, сказал NYT личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. По его словам, запись длится менее двух минут и свидетельствует о том, что президент не сделал ничего неправильного. Адвокат Коэна отказался от комментариев. «Нам нечего сказать по этому поводу», – заявил он изданию.

Бывшая модель Playboy Карен Макдугал говорила, что у нее были отношения с Трампом в 2006 г. – вскоре после того, как супруга Трампа Мелания родила сына. Коэн заплатил Клиффорд за молчание $130 000, писала газета The Wall Street Journal.

Об отношениях Макдугал и Трампа впервые написала The Wall Street Journal в ноябре 2016 г. По данным издания, таблоид National Enquirer заплатил Макдугал за права на историю о романе с Трампом, однако эта история так и не была опубликована, потому что издание действовало в его интересах.

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

Технологии
Новости

ФСБ ожидает роста расходов операторов связи на 10% из-за «закона Яровой»

Ведомости
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что финансовые затраты российских операторов связи на выполнение требований «закона Яровой» могут привести к росту тарифов на услуги связи до 10% по всей стране, передает Reuters. Об этом говорится в ответе, который Министерство цифрового развития направило Уральской ассоциации операторов связи. Представитель министерства рассказал агентству, что такие расчеты содержались в письме ФСБ.

Директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи министерства Александр Понькин призвал не спекулировать на тему влияния нормативно-правового акта на тарифы операторов до начала реализации соответствующих мер. Пресс-служба ФСБ на запрос Reuters не ответила.

Согласно данным министерства, суммарные доходы от оказания услуг связи в России в 2017 г. составили 1,74 трлн руб., из которых на мобильную связь и интернет пришлось 1,1 трлн руб. Следовательно, рост тарифов на 10% приведет к тому, что операторы получат доход от услуг мобильной связи и интернета на уровне 110 млрд руб. в год.

«Да, мы получили такой ответ от Министерства цифрового развития. Но даже рост тарифов на 10% не покроет всех расходов на хранение данных и обеспечение их защиты от утечек», - заявил Reuters президент ассоциации Леонид Блинов. По его словам, в регионах операторы будут вынуждены повысить тарифы в два раза для компенсации затрат на закон. «В итоге все повысят тарифы на 10%, потом еще на 10% и так далее», - добавил он. По словам Блинова, крупные операторы могут открыть выгодную кредитную линию, однако другие компании на это рассчитывает не смогут.

С 1 июля в России вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство, подготовленный депутатами Ириной Яровой и Виктором Озеровым. Согласно закону, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео пользователей в срок до шести месяцев. Обязанность хранить большие объемы данных требует больших затрат со стороны операторов. Ранее «Мегафон» оценивал затраты на реализацию пунктов закона в 40 млрд руб. в ближайшие пять лет, «Вымпелком» – в 45 млрд руб., МТС- в 60 млрд руб.

Как проходил митинг против «пакета Яровой»

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Финансы
Новости

Шувалов опроверг планы передачи ВЭБу почти 15% акций ВТБ

Ведомости
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Обсуждения по поводу передачи Внешэкономбанку (ВЭБу) 14,7% акций ВТБ, которые сейчас находятся в собственности банка «ФК Открытие», не ведутся. Об этом заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передает ТАСС.

«Я вчера внимательно ознакомился с комментарием замминистра финансов Алексея Моисеева. Я разделяю то, что он сказал. Но мы по этому поводу никакой работы не проводим», - пояснил Шувалов, добавив, что этот вопрос в первую очередь должны обсуждать Минфин и ЦБ.

В четверг, 19 июля, Моисеев заявил, что Минфин считает «не очень правильным» нахождение в собственности «ФК Открытие» крупного пакета ВТБ. В свою очередь президент ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что «ФК Открытие» вряд ли продаст пакет акций ВТБ на рынке, так как это могло бы дестабилизировать банк.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство рассматривает возможность передачи ВЭБу акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку «ФК Открытие». Передача пакета акций может стать одним из способов докапитализации ВЭБа, уточняло агентство. О предстоящей докапитализации ВЭБа в мае заявил президент Владимир Путин. Ни сумму, ни условия докапитализации он уточнять тогда не стал. В 2017 г. убыток ВЭБа составил 287,7 млрд руб.

«ФК Открытие» собрал пакет акций ВТБ в 2014 г., еще до начала процесса санации банка (август 2017 г.). Предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью Financial Times говорил, что банк потратил слишком много денег на покупку акций ВТБ. Из-за того что акции ВТБ резко подешевели, «ФК Открытие» понес миллиардные потери. Так как «ФК Открытие» владеет крупным пакетом ВТБ, Задорнов и член правления Александр Соколов в мае этого года вошли в набсовет ВТБ.

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Экономика
Новости

Путин пообещал подумать над разрешением продажи пива на стадионах

Ведомости
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Президент России Владимир Путин обещал подумать над разрешением продажи пива на стадионах в России. С соответствующей просьбой к нему обратился президент Татарстана Рустам Минниханов на Совете по физкультуре и спорту в Калининграде в пятницу.

«Хотелось бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата, – это продажи пива», – сказал Минниханов. По его словам, во время матчей в Татарстане во время ЧМ продажи пива достигли 89 млн руб. «Никаких эксцессов, никаких проблем не было», – отметил Минниханов. «Просил бы рассмотреть возможность (сохранения разрешения продажи пива на стадионах и после ЧМ по футболу. — "Ведомости")… Все-таки мужчины любят пиво», – добавил он.

«Не все», – вмешался президент Владимир Путин, который вел заседание. «Я забочусь о наших братьях, православных», – заверил Минниханов, признав, что странно слышать такие слова про пиво от мусульманина. «Ну, если уж мусульмане просят к пиву либеральнее подойти... Давайте посмотрим», – согласился Путин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах ввели в апреле 2005 г. Когда российские власти подавали заявку на проведение чемпионата, то обещали изменить внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и фан-фестах во время турнира. Один из главных спонсоров FIFA – пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Ее пиво Bud – единственное, которое продавалось на стадионах во время чемпионатов мира.

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