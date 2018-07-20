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Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск России к Украине о применении антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония (аммиачная селитра) российского производства. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

«Мы расцениваем это как безусловную победу России. Третейская группа удовлетворила подавляющее большинство наших претензий, и, самое главное, были поддержаны наиболее принципиальные из них», - заявил ТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко.

Россия пыталась оспорить украинскую методику энергокорректировок. Киев отказывался учитывать внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. Арбитраж пришел к выводу, что оснований для этого у Украины не было.

В июле 2014 г. Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония. Власти России посчитали, что такие меры не отвечают правилам ВТО. В 2015 г. Россия инициировала спор, подав жалобу в арбитраж организации.

Сейчас Россия ведет аналогичный спор с ЕС. Жалоба в ВТО была подана также в мае 2015 г.