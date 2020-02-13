Силуанов назвал стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

Силуанов также сообщил, что правительство одобрило законопроект о сделке по Сбербанку, разработанный Минфином и Банком России. По этому законопроекту, Центробанк выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа правительству первой части пакета.