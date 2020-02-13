Силуанов назвал стоимость контрольного пакета акций Сбербанка
Выкупить контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ будет стоить правительству около 2,5 трлн руб., рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, первую часть акций Сбербанка планируется выкупить у Банка России за 1,2 трлн руб. уже весной, а вторую — в 2020 или 2021 г., пишет РИА Новости.
Акции Сбербанка правительство собирается выкупать по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния, пояснил Силуанов на заседании правительства. Прибыль, полученная от Центробанка, пойдет на выполнение задач, поставленных в послании президента, уточнил глава Минфина.
Силуанов также сообщил, что правительство одобрило законопроект о сделке по Сбербанку, разработанный Минфином и Банком России. По этому законопроекту, Центробанк выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа правительству первой части пакета.
О выкупе акций Сбербанка правительством у ЦБ стало известно 11 февраля.