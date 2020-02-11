Правительство выкупит у ЦБ Сбербанк за счет излишков нефтегазовых доходов
Минфин и ЦБ разработали законопроект, который предусматривает выход регулятора из акционерного капитала Сбербанка, сообщил Минфин. Предполагается, что доля ЦБ в банке будет выкуплена правительством за счет фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором аккумулируются излишки нефтегазовых доходов. Сделка будет проведена исходя из рыночной стоимости акций.
ЦБ на данный момент принадлежит 50% плюс 1 акция Сбербанка. Рыночная стоимость пакета ЦБ (согласно котировкам Сбербанка на Московской бирже на 16.20 мск 11 февраля) – 2,787 трлн руб. Согласно годовому отчету ЦБ за 2018 г. регулятор учитывает свой пакет акций Сбербанка по балансовой стоимости – в 72,9 млрд руб. В ФНБ, по данным на 1 января 2020 г., было 7,8 трлн руб.
Как сказано в пресс-релизе Минфина, инвестиции в Сбербанк соответствуют целям управления ФНБ – обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Покупка акций Сбербанка выгоднее, чем вложения средств ФНБ в гособлигации, пишет Минфин. Также выход ЦБ из капитала Сбербанка позволяет решить проблему конфликта интересов, когда ЦБ является и акционером, и надзорным органом.
Из-за уникальности предстоящей сделки законопроектом «предусмотрены особенности применения федерального закона «Об акционерных обществах», касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций», указывает Минфин. Такое предложение будет сделано ЦБ миноритарным акционерам Сбербанка «единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи».
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство и ЦБ солидарны по вопросам стратегии Сбербанка. Кроме того, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам населения. По словам Силуанова, инвестиции ФНБ в Сбербанк не означают, что правительство откажется от инвестирования средств фонда в инфраструктурные проекты.
Котировки Сбербанка отреагировали ростом на новость о выходе ЦБ из капитала. В момент появления новости об инвестициях ФНБ одна обыкновенная акция Сбербанка стоила на Московской бирже 255,1 руб., а в 16.00 мск – уже 258,02 руб.
ЦБ сообщил, что продажа на внутреннем рынке иностранной валюты в связи с покупкой ФНБ контрольного пакета в Сбербанке будет осуществляться «в течение трех-семи лет после заключения сделки». Сбербанк отказался от комментариев.
В декабре 2019 г. Reuters со ссылкой на источники писал, что чиновники изучают возможность передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка от ЦБ другой госструктуре. Информацию об этом «Ведомостям» подтверждали руководители двух госструктур. По информации источников Reuters, Сбербанк может быть куплен на деньги из ФНБ уже в первой половине 2020 г.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 25 декабря прошлого года говорила, что смена основного акционера Сбербанка может произойти только при продаже пакета правительству. О передаче пакета акций речи не идет, отмечала она. По ее словам, если правительство хочет регулярно получать дивиденды Сбербанка, логично купить контрольный пакет у ЦБ.