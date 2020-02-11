Правительство выкупит у ЦБ Сбербанк за счет излишков нефтегазовых доходов

В декабре 2019 г. Reuters со ссылкой на источники писал, что чиновники изучают возможность передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка от ЦБ другой госструктуре. Информацию об этом «Ведомостям» подтверждали руководители двух госструктур. По информации источников Reuters, Сбербанк может быть куплен на деньги из ФНБ уже в первой половине 2020 г.